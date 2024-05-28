桃市圖推廣閱讀 療癒系漫畫水豚君擔任活動大使

桃園市立圖書館為迎接暑假到來，6月期間舉辦系列閱讀活動，規劃書市、說故事比賽、兒童繪本舞台劇等，今天更邀請擔任活動大使的療癒系漫畫水豚君現身，開啟市民閱讀旅程。

擔任活動大使的療癒系漫畫水豚君今天搶先現身宣導記者會活動，邀請桃園市民一起參加「水豚君 愛閱圖書館」系列活動，桃園市立圖書館攜手總圖OT廠商桃知道GELEVEN PLAZA舉辦系列閱讀活動，鼓勵桃園市民在暑假期間多多親近並增加圖書館的使用。

桃園市立圖書館館長施照輝接受媒體聯訪表示，現在的圖書館已不只是借還書，桃園市40個分館分布於13個行政區，週六、日及特殊節日幾乎都會舉辦活動，考量小朋友可能無法消化太多字，圖書館有些橋梁書、繪本或藉由活動、手作、首讀甚至遊戲，透過相關過程學習，加上家長的陪伴，打造「最美的風景就是閱讀」。

施照輝說，現在的小朋友沉迷於3C、缺乏閱讀，家庭的氣氛因為少了閱讀越來越疏離，市圖推動明日家庭閱讀計畫，希望家長跟小朋友每天撥10至15分鐘共讀，圖書館有非常多館藏可供各年齡小朋友借閱，透過家庭閱讀計畫增進親子關係，除了書籍，還有各種視聽、影音、英語學習，另外也舉辦故事媽媽、作家座談甚至講座。

桃市圖表示，「水豚君 愛閱圖書館」6月份規劃6大活動，包括快閃巿集、小小說書人說故事比賽、小書蟲書市、閱讀創意市（植物系手作DIY）、兒童繪本舞台劇（小木偶改編版）、薦面聊書-好書交換，週週都有不同活動主題，歡迎民眾一起加入閱讀行列。