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蘆竹農遊季為期2個月擴大舉辦 30場小旅行免費報名
桃園市「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大舉辦，6月1日起在蘆竹區大古山福山宮前廣場登場，除互動嘉年華、特色市集外，還邀請金曲歌王許富凱、實力唱將謝博安接力演唱。市府屆時將在桃園機場捷運A10山鼻站規畫免費接駁專車站牌，讓民眾能直達會場同歡。
農業局長陳冠義表示，每年6月為蘆竹炫YA農遊季開展期，今年串連蘆竹周邊農遊特色，搭配機捷接駁車串連方式打造桃園蘆竹最大農遊盛事，以大古山休閒農業區、坑子溪休閒農業區、羊稠步道甲蟲季3大主題活動行銷串連。機捷A9及A10站也設置美拍打卡點，以稻米及茶葉兩大主題，呈現蘆竹在地農業特色。
其中，坑子溪休閒農業區位於新北林口與桃園蘆竹交界處，霧多的丘陵地擁有豐富的生態資源，是「蘆峰茶」的故鄉，包括粽子、草仔粿等亦是在地特色美味。
陳冠義表示，今年系列活動從6月1日開始，6月2日在坑子溪遊客中心將有寫生比賽、氣球秀、泡泡秀、小丑互動等精彩演出，6月1日至7月28日更規畫30梯次免費農遊小旅行，讓民眾體驗餵鹿奶、甲蟲裝置DIY、有機農場採蔬菜、蔬菜種植等，帶民眾走進在地，體驗最深刻的農業特色。
此外，羊稠坑步道甲蟲季也將於6月22日至7月7日舉辦系列活動，讓民眾利用甲蟲繁殖期間，外出踏青健康運動，認識羊稠步道的生態環境，期間也舉辦小農舉辦假日市集、兒童劇場、氣球秀等活動與民同樂。
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