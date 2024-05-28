快訊

嚇哭！浪漫泡湯變「白蟻煮湯」 她曝驚人現場照勸：雨季別去山區旅遊

怎麼划都不會累…龍舟女鼓手裸露「性感比基尼」引熱議 網笑：屈原都開心了

遭爆劈腿導致對方懷孕！林庭謙坦承處理不當 否認逼迫墮胎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘆竹農遊季為期2個月擴大舉辦 30場小旅行免費報名

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大舉辦，並與羊稠步道甲蟲季等主題活動行銷串連。圖／桃園市農業局提供
桃園市「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大舉辦，並與羊稠步道甲蟲季等主題活動行銷串連。圖／桃園市農業局提供

桃園市「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大舉辦，6月1日起在蘆竹區大古山福山宮前廣場登場，除互動嘉年華、特色市集外，還邀請金曲歌王許富凱、實力唱將謝博安接力演唱。市府屆時將在桃園機場捷運A10山鼻站規畫免費接駁專車站牌，讓民眾能直達會場同歡。

農業局長陳冠義表示，每年6月為蘆竹炫YA農遊季開展期，今年串連蘆竹周邊農遊特色，搭配機捷接駁車串連方式打造桃園蘆竹最大農遊盛事，以大古山休閒農業區、坑子溪休閒農業區、羊稠步道甲蟲季3大主題活動行銷串連。機捷A9及A10站也設置美拍打卡點，以稻米及茶葉兩大主題，呈現蘆竹在地農業特色。

其中，坑子溪休閒農業區位於新北林口與桃園蘆竹交界處，霧多的丘陵地擁有豐富的生態資源，是「蘆峰茶」的故鄉，包括粽子、草仔粿等亦是在地特色美味。

陳冠義表示，今年系列活動從6月1日開始，6月2日在坑子溪遊客中心將有寫生比賽、氣球秀、泡泡秀、小丑互動等精彩演出，6月1日至7月28日更規畫30梯次免費農遊小旅行，讓民眾體驗餵鹿奶、甲蟲裝置DIY、有機農場採蔬菜、蔬菜種植等，帶民眾走進在地，體驗最深刻的農業特色。

此外，羊稠坑步道甲蟲季也將於6月22日至7月7日舉辦系列活動，讓民眾利用甲蟲繁殖期間，外出踏青健康運動，認識羊稠步道的生態環境，期間也舉辦小農舉辦假日市集、兒童劇場、氣球秀等活動與民同樂。

桃園市「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大舉辦，期間規畫30梯次免費農遊小旅行。圖／桃園市農業局提供
桃園市「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大舉辦，期間規畫30梯次免費農遊小旅行。圖／桃園市農業局提供

桃園機場 機場捷運 機捷

延伸閱讀

蘆竹移工宿舍暗夜火警 濃煙火舌狂竄1男移工嗆傷送醫

來一趟市場小旅行 台南「最美古蹟市場」今年重新啟用

桃園楊梅3大特色活動經費大縮水？市府：整體費用沒少

桃捷路網成環最後一哩路 綠線延伸進中壢車站年底動工

相關新聞

蘆竹農遊季為期2個月擴大舉辦 30場小旅行免費報名

桃園市「蘆竹炫YA農遊季」今年擴大舉辦，6月1日起在蘆竹區大古山福山宮前廣場登場，除互動嘉年華、特色市集外，還邀請金曲歌...

市長遲到15分鐘…綠酸住台北「藐視議會」 張善政：這話講反了

桃園市議會今天上午原訂9時總質詢，因市長張善政遲到約15分鐘延後開議，綠議員批「等一個人」。張善政頻頻致歉說，今早因為天...

台積電走後龍科擴建擬縮小至80公頃 德龍國小遷校

桃園市龍潭科學園區第三期擴建計畫，台積電去年宣布放棄投資後，原行政院核定徵收159公頃用地案重新研議， 竹科管理局朝縮小...

銅鑼畜牧資源中心案 鍾東錦：如果中央要做一定會溝通

苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地方組成自救會反彈，縣長鍾東錦今天答詢強調做或不做？中央還在評估，將來如果要做，...

桃議員估費用要大埔垃圾轉運站退場 市長：年底為目標

桃園市議員李宗豪今天上午在議會總質詢指出，龜山區大埔垃圾轉運站鄰近機捷A7國立體育大學站，新建案多，新移入的居民也多，垃...

新屋永安漁港倉庫尚未活化 盼仿效淡水漁人碼頭

桃園新屋永安漁港每年吸引逾280萬人次前往觀光，不過位在魚市場旁邊約30間倉庫，興建逾10年卻遲遲未有商店進駐，地方希望...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。