聽新聞
test
0:00 / 0:00
市長遲到15分鐘…綠酸住台北「藐視議會」 張善政：這話講反了
桃園市議會今天上午原訂9時總質詢，因市長張善政遲到約15分鐘延後開議，綠議員批「等一個人」。張善政頻頻致歉說，今早因為天氣不理想、交通難控制，他比預估時間晚到議會，對議員們非常抱歉，但他都住在桃園，偶爾住台北，反批綠營「這話講反了」。
「全部桃園市政府官員和議員都在議事堂等一個人。」民進黨市議員黃家齊說，他本來排5月20日總質詢，張善政為了要參加總統就職典禮向他請假，為了桃園好他決定延期到今天，豈料張善政竟然大遲到15分鐘，讓全部官員空等，對市民也不尊重，這也是近10年來首度有首長在總質詢大遲到。他本來納悶為何從張善政從官邸過來會這麼久，原來是遠從新店趕來，印證居民傳說「市長根本沒住桃園」。
議員李宗豪說，立法院今天審議國會改革法案，未來官員遲到、反質詢都可能被冠上「藐視國會罪」，張善政多次表達支持，豈料卻做出「藐視議會」行為，在總質詢遲到整整15分鐘，張善政還支持這樣法案通過嗎？
對於民黨團上午指控，「張善政住新店、不住桃園官邸」。張善政受訪時反駁，綠營「把話講反了」，他都住在桃園，偶爾住台北（指新北市新店家），他太太現在每天在桃園，他因為有些事情要上台北處理，大部分時間都住桃園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言