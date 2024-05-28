台積電走後龍科擴建擬縮小至80公頃 德龍國小遷校

桃園市龍潭科學園區第三期擴建計畫，台積電去年宣布放棄投資後，原行政院核定徵收159公頃用地案重新研議， 竹科管理局朝縮小範圍規畫迄今，市政府地政局今天上午表示，市府與竹科協議龍科三期擴建案將剔除反對徵收住宅多及爭議大的土地，朝縮小面積至80多公頃規畫，市府將收集民意，依程序推動該擴建案，帶動地方產業發展。

新竹科學園區管理局表示，龍科三期擴建案去年公聽會引起爭議，原先規畫範圍要重新調整，目前與市府研議朝面積縮小範圍方向規畫，考慮將反對民眾住宅多、爭議大的土地剔除，範圍面積尚未定案，目前溝通有些用地確定、有些用地尚不明確，還要與民眾協商，要等範圍確定後，才會重新向行政院提報規畫報告，目前擴建案沒有期程表。

市府地政局表示，去年7月竹科管理局辦理第一次公聽會，引起地主民眾爭議，科科與市府研議龍科三期擴建案朝縮小面積規畫，由市府收集地方民眾意見，初步考慮將自救會反對徵收的住宅多、有爭議土地剔除，計畫範圍朝縮小至80多公頃規畫，德龍國小面臨遷校，市府希望今年與地方民意溝通取得支持，再由竹科管理局提出規畫報告報請行政院核准，才會召開擴建案第二次公聽會及後續推動。

反龍科三期擴建案自救會代表張貴有表示，如果龍科三期擴建案面積縮小範圍，進行一般徵收程序，竹科管理局還是要依程序提出興辦事業計畫，那些廠商進駐及投資意向書，具備公益性及必要性之後，按正常程序進行徵收，擴建案範圍縮小程序還是要做，也希望德龍國小維持現狀，如遷校也要爭取家長同意。

市議員徐玉樹表示，之前竹科提出的擴建案版本，讓很多人有意見，當初著重面積，忽略徵收難度，如今縮小面積徵收重來一遍，重視地方具代表性的民代、里長及里民意見凝聚共識，再開說明會，程序正確，其次地方在意配合擴建案的德龍國小遷校，希望市府選址考慮在原校地不遠的八德里梅花莊社區附近，並盡快推動擴建案爭取高科技廠進駐，帶動地方產業發展。