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銅鑼畜牧資源中心案 鍾東錦：如果中央要做一定會溝通

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地地方組成自救會反彈，縣議員黃芳椿今天在議會質詢進度。本報資料照片
苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地地方組成自救會反彈，縣議員黃芳椿今天在議會質詢進度。本報資料照片

苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地方組成自救會反彈，縣長鍾東錦今天答詢強調做或不做？中央還在評估，將來如果要做，縣府會做好地方溝通的工作。

議會今天總質詢，議員黃芳椿指出，畜牧循環資源利用研究中心案地方反對，上次定期會質詢時，縣府回應不處理病死豬、雞，先做稻草、雞糞肥等肥循序漸進，也允諾會先開說明會，但至今年沒有動靜，進度備受關心，他的立場是希望不要做。

鍾東錦強調畜牧循環資源利用研究中心案，當初是農業部拜託，擔心萬一發生非洲豬瘟疫情，處理死豬、死雞，但後來民眾有意見，農業部又退縮了，做或不做？中央仍在評估中。

鍾東錦認為，最好的評估是各個畜牧場，有自己的處理設備，這樣可以不影響別人，但如果處理不來，中央是出錢單位，如果評估不要做，縣府不會沒事找事情；但如果評估要做，依目前的科技，可以防制汙染，縣府尊重地方，一定會進一步溝通。

苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地地方組成自救會反彈，縣議員黃芳椿（圖）今天在議會質詢進度。圖／擷取苗栗縣議會網頁
苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地地方組成自救會反彈，縣議員黃芳椿（圖）今天在議會質詢進度。圖／擷取苗栗縣議會網頁

農業部 鍾東錦 非洲豬瘟

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