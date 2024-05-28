銅鑼畜牧資源中心案 鍾東錦：如果中央要做一定會溝通
苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地方組成自救會反彈，縣長鍾東錦今天答詢強調做或不做？中央還在評估，將來如果要做，縣府會做好地方溝通的工作。
議會今天總質詢，議員黃芳椿指出，畜牧循環資源利用研究中心案地方反對，上次定期會質詢時，縣府回應不處理病死豬、雞，先做稻草、雞糞肥等肥循序漸進，也允諾會先開說明會，但至今年沒有動靜，進度備受關心，他的立場是希望不要做。
鍾東錦強調畜牧循環資源利用研究中心案，當初是農業部拜託，擔心萬一發生非洲豬瘟疫情，處理死豬、死雞，但後來民眾有意見，農業部又退縮了，做或不做？中央仍在評估中。
鍾東錦認為，最好的評估是各個畜牧場，有自己的處理設備，這樣可以不影響別人，但如果處理不來，中央是出錢單位，如果評估不要做，縣府不會沒事找事情；但如果評估要做，依目前的科技，可以防制汙染，縣府尊重地方，一定會進一步溝通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言