銅鑼畜牧資源中心案 鍾東錦：如果中央要做一定會溝通

苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地方組成自救會反彈，縣長鍾東錦今天答詢強調做或不做？中央還在評估，將來如果要做，縣府會做好地方溝通的工作。

議會今天總質詢，議員黃芳椿指出，畜牧循環資源利用研究中心案地方反對，上次定期會質詢時，縣府回應不處理病死豬、雞，先做稻草、雞糞肥等肥循序漸進，也允諾會先開說明會，但至今年沒有動靜，進度備受關心，他的立場是希望不要做。

鍾東錦強調畜牧循環資源利用研究中心案，當初是農業部拜託，擔心萬一發生非洲豬瘟疫情，處理死豬、死雞，但後來民眾有意見，農業部又退縮了，做或不做？中央仍在評估中。