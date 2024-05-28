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桃議員估費用要大埔垃圾轉運站退場 市長：年底為目標

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員李宗豪（右）要求大埔垃圾轉運站退場，市長張善政表示以年底為目標。圖／桃園市議會質詢直播畫面
議員李宗豪（右）要求大埔垃圾轉運站退場，市長張善政表示以年底為目標。圖／桃園市議會質詢直播畫面

桃園市議員李宗豪今天上午在議會總質詢指出，龜山區大埔垃圾轉運站鄰近機捷A7國立體育大學站，新建案多，新移入的居民也多，垃圾轉運站衍生臭味影響生活環境品質，早不合時宜，市府不要再以欣榮焚化爐歲修等籍口續用，要研議退場，市長張善政允諾會以年底退場為目標。

李宗豪指出，市府過去保存大埔垃圾轉運站的主要理由之一，是龜山區大部地區的垃圾要收兩趟，第一趟的清潔車如果收完送到欣榮焚化爐（在中壢），再回來收第二趟會讓民眾久等，因此必須暫存轉運站隔天再送到焚化爐，卻一直迴避不肯細算增加多少車輛、人手就能一趟就收完，直接送焚化爐不需暫存大埔。

李宗豪表示已經幫市府算好，負責清運龜山區垃圾的清潔隊中隊只要增加10至12名隊員，再增購2台垃圾車，購車經費約600萬元，龜山的垃圾車就不需要載運兩趟次及暫存，市府就能啟動大埔轉運站退場計畫。

張善政與環保局長陳世偉答詢時都表示，會準備計畫和預算，以年底做為大埔垃圾轉運站退場目標；副市長蘇俊賓表示認同議員的提議，會規畫年底前來退場。

李宗豪說，市府過去一直以欣榮焚化爐歲修，需要場地暫存垃圾，連桃園區的垃圾也放這邊，龜山區是桃園市人口增加最快的行政區，機捷A7站也是新興開發區，新建案多遷入人口也多，垃圾轉運站雖然是暫存，但是臭味破壞環境，真的要退場了。市議員陳雅倫過去也質詢新北市就撤除多個轉運站，市政府卻做不到；李宗豪今天也質疑桃園市政府的效率，市長既然承諾就要做到。

大埔 桃園 焚化爐

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