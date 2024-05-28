新屋永安漁港倉庫尚未活化 盼仿效淡水漁人碼頭

桃園新屋永安漁港每年吸引逾280萬人次前往觀光，不過位在魚市場旁邊約30間倉庫，興建逾10年卻遲遲未有商店進駐，地方希望能活化比照淡水漁人碼頭，增加觀光效益。桃園市農業局回應，該倉庫主要放置漁具，使用上受到相當的限制，朝多元化利用的方式來規畫。

新屋永安漁港周邊有海螺文化體驗園區，每到假日總吸引許多民眾前往觀光遊憩，不過市議員陳睿生說，當初要興建就是為了仿效淡水漁人碼頭，提供給零售業者販賣東西，而非堆漁具變倉庫，淡水漁人碼頭距離捷運站遠，卻能偏遠活化發展觀光，反觀魚市旁邊是到訪永安漁港的遊客必經之路，一樣政府花錢蓋，漁人碼頭熱鬧，桃園像是「浪費公帑廢墟」。

陳睿生表示，雖然離海近，但不至於天天都有大浪會打進來，這些也可利用遮雨罩等方式解決，不管要農業局招租或是委外由廠商處理都不難，盡速活化才是關鍵。

中壢區漁會總幹事黃德汶說，倉庫上方原設計作為遊客高架景觀台，為有效利用才於下方再興建倉庫引攤商做生意，當時漁會出300多萬元加裝鐵門，不過倉庫位置夏天有南風，冬天又有東北風，做生意攤商也相當不易，加上遊客鮮少消費才慢慢閒置，如今鐵門壞了打不開也很少使用。

黃德汶表示，永安漁港夏天相當炎熱，且戶外遮陽設施少，可以朝避暑遊客避暑休憩空間活化，或引進自行車業者進駐，讓遊客從停車場就能租到自行車，一路暢遊永安漁港，也能促進綠色低碳旅遊。

農業局回應，漁具倉庫原來是觀景平台，因港區空間有限，後作為漁港管理物資倉庫使用，目前是作為放置攔油索、吸油棉等漁港防止油汙物資倉庫使用，因設施使用已久，需經常辦理改善工程維護既有設施功能。。

農業局說，鄰近海側容易受到夏季颱風及冬季東北季風的影響，臨海側大浪常有破壞倉庫窗戶的情形，造成海水灌入倉庫內部，而漁港強勁風勢也會經常性造成鐵捲門損壞，使用上受到相當的限制。