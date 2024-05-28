台中20樓以上376棟 高樓救火13層樓的消防車僅5部

新竹大火釀兩名年消防員殉職，各界哀悼。台中市議員林昊佑指出，台中市大樓12樓、19樓以上建築物有2313棟，20樓以上高樓有376棟，而重劃區高樓愈蓋愈多，七期高層建物棟數更是全台第一。反觀台中現有雲梯消防車操作高度僅達50公尺、約13層樓高，只有5部，他擔心台中高樓層救火。

消防局長孫福佑表示，已規劃2026年採購70公尺（作業至20層樓高）的鳳凰消防車，另添購50公尺的消防車，每分隊每月定期加強訓練。

台中市現況，20樓以上高樓有376棟，12樓、19樓以上建築物有2313棟。各重劃區高層建物更如雨後春筍，尤其七期重劃區一度是全台高層建築120公尺、150公尺以上棟數最多區域。

林昊佑指出，竹市集合住宅發生火警，造成兩名消防員不幸殉職，令人不捨。他問台中市消防局應有對策。全市現有雲梯消防車操作高度達50公尺，約13層樓高，且目前僅5部；一般雲梯車操作高度多在30公尺左右，議員質疑高樓多、消防車少且高度不足，萬一發生大火，如何因應？

孫福佑說，每分隊至少一個月定期救火演練一次，另依建築法規，11樓上須設室內消防栓與灑水頭 ，另高樓層也要有自救的部分，例如自建灑水設備等。萬一發生火警，起火的下兩層會成立前進指揮所，利用消防栓水量救災滅火。

孫福佑說，大樓消防安全設備若正常運作，火災發生後，會先由偵測器偵測到火災的煙與熱，之後啟動警報系統通知大家發生火災了，並且啟動加壓幫浦供水，讓灑水頭在火災發生的有關區域灑水，在初期就有效的控制溫度及抑制火勢，而不會任憑火勢越燒越大，約可撐1小時，期間消防人員早已展開救援。

林昊佑表示，不少大樓蓋在狹窄巷弄內，大型雲梯車可能沒有足夠救援空間？孫福佑說，即使在巷內的建物，依建築法須有雲梯車進出的空間，才准發照。