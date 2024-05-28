震災後沒人去…苗栗挺花蓮！研議500萬元鼓勵交流

0403地震，花蓮觀光旅遊受重創，苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會宣布，研議500萬元補助社區、社團、農會及宮廟等團體，7月1日至花蓮交流或自強活動，實際支持花蓮。

今天縣務會議，鍾東錦說，苗栗與花蓮一向友好，移居許多苗栗鄉親，他舅舅也住在花蓮，公館鄉五穀宮、通霄鎮白沙屯拱天宮等宮廟，與花蓮宮廟有所交流，花蓮縣議會議長張峻也請託支持。

縣府文化觀光局長林彥甫說，目前台中市、雲林縣有鼓勵到花蓮旅遊，台中市部分，尚沒有明確金額，雲林縣則編列300萬元，一晚300元，共可補助1萬人次，苗栗縣跟進鼓勵。

鍾東錦指示縣府社會處、農業處、民政處及文化觀光局等單位研擬細節，原則今年6月1日受理申請，7月1日起補助社區、社團、農會及宮廟等團體，至花蓮旅遊，每人每晚500元，最多2晚1000元，鼓勵到花蓮3天2夜交流或自強活動。

另，今天縣務會報大湖鄉長黃惠琴反映台灣中油股份有限公司低收入戶燃料補助「看得到、吃不到」，她說，台灣中油「低收入戶燃料補助辦法」規定，家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯），高於每公斤30元，低收入戶得申請補助每公斤5元。

黃惠琴指出，台灣中油最新液化石油氣公告批售價約每公斤16.8元，未達補助標準，但大湖鄉家用桶裝瓦斯零售價20公斤桶裝650元，平均每公升32.5元，已超過補助門檻，希望縣府協助轉達心聲。

鍾東錦認為不只在大湖鄉，三灣鄉、獅潭鄉、卓蘭鎮等偏鄉也有相同問題，雖台灣中油公司低收入戶燃料補助辦法是基於社會公益目的自訂相關售價優惠辦法，並非法律規定事項，縣府將發函台灣中油考量城鄉差距，研議補助辦法。