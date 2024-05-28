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天降豪雨！苗栗縣6處地下道清晨都積水 車輛受困

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣清晨降下大雨，縣內多處地下道積水無法通行。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣清晨降下大雨，縣內多處地下道積水無法通行。圖／苗栗縣消防局提供

苗栗縣今天清晨降下大雨，縣內多處地下道積水無法通行，竹南地下道還有車輛硬闖受困，警方和消防人員清晨7點陸續拉起封鎖線，近8點雨量已趨緩，目前開始恢復通行。

苗栗縣消防表示，今天上午6點到9點縣內大雨災情統計共14件，其中苗栗、頭份、竹南、苑裡等地都發生地下道積水，共有6處，其中竹南一輛自小客受困，駕駛脫困；另有道路淹水5件、路樹倒塌1件及涵洞積水1件，相關單位都已管制。

警方指出，清晨7點據報竹南環市路一段南地下道淹水，警方在地下道兩端拉起封鎖線管制交通， 指引車輛改道行駛，但有一輛轎車可能趕上班，逆向闖進地下道，結果陷入深水區，駕駛自行脫困。

今天清晨大雨，苗栗縣海線苑裡、通霄及後龍、竹南雨勢最大，苗栗縣有7處在氣象署全國降雨量排名前10大，雨勢都超過100毫米。

苗栗縣清晨降下大雨，縣內多處地下道積水無法通行，竹南地下道還有車輛誤闖受困。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣清晨降下大雨，縣內多處地下道積水無法通行，竹南地下道還有車輛誤闖受困。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣清晨降下大雨，縣內多處地下道積水無法通行。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣清晨降下大雨，縣內多處地下道積水無法通行。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣今天清晨降下大雨，雨勢讓多處地下道積水。圖／取自氣象署網站
苗栗縣今天清晨降下大雨，雨勢讓多處地下道積水。圖／取自氣象署網站
苗栗縣今天清晨降下大雨，雨勢讓多處地下道積水，竹南地下道積水達80公分。圖／苗栗縣消防局提供。
苗栗縣今天清晨降下大雨，雨勢讓多處地下道積水，竹南地下道積水達80公分。圖／苗栗縣消防局提供。

淹水 苗栗縣 雨量

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