苗栗第1胎補助 明年加碼到2萬

苗栗縣生育津貼明年再加碼。苗栗縣長鍾東錦昨在議會答詢，宣布明年第一胎從1萬元調整到2萬元，經費約5千萬元。鄉鎮市公所部分，目前南庄鄉加碼最高，全鄉去年僅出生32人，今年生育津貼從1萬元提高到6萬元後，去年1至4月僅10人出生，今年1至4月增加到25人。

苗栗縣政府目前生育津貼第一胎1萬元、第二胎以上2萬元，多胞胎者每名新生兒補助2萬元。民進黨縣議員翁杰、邱毓興昨天在縣議會質詢關切，邱說，苗栗縣出生率全國倒數第2，雲林縣為提升出生率，今年開始前三胎每胎補助3萬元，還有龍年專案每胎再加碼3萬元，追問縣府是否跟進。

鍾東錦表示，包括縣議員許櫻萍等人都反映生育津貼加碼，他與主計處等單位研商，明年第一胎調高到2萬元，第二、三胎也都2萬元，一年出生數約2400人，約需5000萬元，他最近聽說後龍鎮有人生5胎，他與太太陳美琦會去探視獎勵。

邱毓興等人也關切竹南科實中案的進度，鍾東錦表示，大矽谷計畫是賴清德總統的政見，一定會兌現，科管局也說只要大矽谷計畫確定，竹南科實中就會有，他有信心會推動成功。