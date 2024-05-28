竹縣新增5處科技執法 7月上路

新竹縣2021年起在常有交通違規及事故的路口、路段，陸續建置共14處科技執法設備，包括區間測速、路口多功能違規監測系統及自動辨識違規停車系統後，事故減少35%。警方為保障行人通行安全，昨天宣布今年將再增加5處科技執法，預計7月1日啟用，提醒民眾留意。

縣警局指出，今年增設5處科技執法，取締項目都是針對「車輛未禮讓行人」及「闖紅燈」，地點分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口及竹東鎮北興路與東林路口。

5處科技執法地點主要選定竹北喜來登飯店周邊、新豐、竹東火車站及關西菜市場等行人穿越流量較大之路口，以科技執法全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規。若車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000及1200元罰鍰。

針對新竹縣將持續增設科技執法，有用路人樂見其成，現在還是會有車輛不禮讓行人，若有科技執法就能加強嚇阻效果。羅姓縣民則說，今年政府光是交通罰款收入就暴增4億元，質疑設置科技執法在搶錢，有時是行人不遵守號誌，駕駛卻要被認定是「沒禮讓行人」而被開罰單，不盡公平。