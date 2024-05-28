聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣新增5處科技執法 7月上路
新竹縣2021年起在常有交通違規及事故的路口、路段，陸續建置共14處科技執法設備，包括區間測速、路口多功能違規監測系統及自動辨識違規停車系統後，事故減少35%。警方為保障行人通行安全，昨天宣布今年將再增加5處科技執法，預計7月1日啟用，提醒民眾留意。
縣警局指出，今年增設5處科技執法，取締項目都是針對「車輛未禮讓行人」及「闖紅燈」，地點分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口及竹東鎮北興路與東林路口。
5處科技執法地點主要選定竹北喜來登飯店周邊、新豐、竹東火車站及關西菜市場等行人穿越流量較大之路口，以科技執法全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規。若車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000及1200元罰鍰。
針對新竹縣將持續增設科技執法，有用路人樂見其成，現在還是會有車輛不禮讓行人，若有科技執法就能加強嚇阻效果。羅姓縣民則說，今年政府光是交通罰款收入就暴增4億元，質疑設置科技執法在搶錢，有時是行人不遵守號誌，駕駛卻要被認定是「沒禮讓行人」而被開罰單，不盡公平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言