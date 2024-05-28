幼園廁所蓋走廊 桃市府允改善

桃園市大溪區福安國小附設幼兒園廁所長年設在走廊，有民代會勘發現吃驚「幼兒園廁所竟蓋在走廊上」，市議員陳治文認為，空氣不對流、地板溼滑易跌倒，環境衛生堪慮，籲市府教育局改善。市府教育局回應，該廁所是2017年於教室後陽台空間增設，將請建築師評估改善方案後調整。

福安國小附幼設置至今7年，招收2至5歲幼兒3班總共52人。學童長期使用該校教室後方陽台的「走廊廁所」，環境露天且簡陋。簡姓家長表示，該廁所當初是在教室後方改良建設，動線空間小，如今幼兒多，若空間不敷使用，應該要改善。

陳治文表示，該幼兒園廁所蓋在走廊上原就不妥，加上走廊地板溼滑容易跌倒、廁所氣味不對流，隔板簡陋，小朋友如廁空間窄小，易發生幼兒觀看，衛生環境堪憂。

福安國小校長蒙大慶表示，該校附幼因為學童年紀小，考量廁所不能離教室太遠，在符合法規下並礙於經費有限，才以簡單隔間規畫廁所，隔板高度不至於發生幼童互相偷窺；已經接獲教育局要求研議改善如廁環境，建築師建議廁所可外推，或架高地板讓通風及排水更好。

市府教育局表示，經會勘確認需要改善，考量幼兒師生實際需求，請校方本周內請建築師評估後，提出具體的需求及概算，向教育局申請經費補助進行廁所調整改善。