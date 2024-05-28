太空港音樂會突延期 議員質疑

各縣市爭取演唱會經濟，但原訂上周末在桃園舉辦的「2024太空港音樂嘉年華」臨時宣布延期，民代昨天質疑主辦單位連場地費、保證金都沒付。市府回應強調子虛烏有，後續將協商活動時間，主辦單位也澄清，已付保證金，門票全額退費。

太空港音樂嘉年華以國內外知名嘻哈及饒舌歌手為號召，今年移師到桃園市大園區陽光劇場舉辦，每張票價最高6000元、最低3000元。

議員余信憲表示，演唱會門票開賣後，卻在活動一周前才突然宣布延期，還有民眾投訴，指主辦單位連要預繳的200萬元場地使用費、以及從百萬元降至10萬元的保證金都沒繳。若市府基於公益給予場地費用、保證金等優惠，也應要求廠商提供對等回饋。

對此，主辦單位澄清，活動取消後，已請各大票務平台直接取消訂單，全額退款給所有消費者，並提供1000元消費金可日後使用，並無議員所指「騙票」。

市府新聞處長羅楚東也強調，主辦單位已繳清保證金，多位議員希望爭取演唱會經濟，市府參考國內其他場地保證金的標準後，提供主辦單位優惠措施。

羅楚東說，主辦單位當初承諾除2天的售票演唱會，另舉辦2天免費音樂祭作為回饋，希望吸引更多歌迷來到桃園；對於活動延期，市府會與廠商持續協調確定時間。