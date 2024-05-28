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積水、地板裂 桃園巨蛋挨批貽笑國際

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園巨蛋接連爆出地板破裂、蚊子多，後台積水，媒體室舉辦記者會時下起小雨，市府體育局回應會逐步優化。圖／桃園市體育局提供
桃園巨蛋接連爆出地板破裂、蚊子多，後台積水，媒體室舉辦記者會時下起小雨，市府體育局回應會逐步優化。圖／桃園市體育局提供

台灣職籃T1總冠軍戰與PLG季後賽近日在桃園巨蛋舉行，卻接連爆出地板破裂、蚊子多、後台積水，開記者會還在室內下起小雨。民代批桃園巨蛋殘破不堪、貽笑國際，要求市府檢討。體育局回應，今年已請廠商改善座椅、LED看板，但坦承漏水等問題仍有疏失，會請廠商盡快改善。

桃園巨蛋面積1.5公頃，可容納1萬1758人，目前是PLG桃園璞園領航猿與T1聯盟台啤永豐雲豹主場館。近期比賽都能吸引超過6000位球迷入場，人數創下新高，但硬體卻頻頻出狀況。

體育館記者室旁廁所長年整修，「工地」造成館內蚊蟲多，25日舉行賽後記者會時，媒體記者室天花板甚至大漏水，需要出動多個紙箱裝上垃圾袋接水，讓多名球員當場傻眼。

議員余信憲昨天在議會總質詢時批評，桃園巨蛋淹水、漏水、場地破舊不堪等問題數十年，這2天辦記者會，場內竟還下起小雨，讓NBA前球星「嚇掉下巴」，好不容易職籃有起色，場館卻掉漆。

議員黃瓊慧也批，當各縣市積極爭取演唱會經濟，桃園巨蛋內部卻如此破舊，實在很難邀請到各國表演團體，呼籲市府盡速解決問題。

市府體育局長許彥輝回應，事發後即派請場館駐場技師檢修，發現漏水原因是天花板上方的冷氣風管破裂滲漏，而非建物結構受損，昨天已完成風管檢修、改善漏水。桃園巨蛋今年整體建築物及空調、消防、水電等設備維修經費約260萬元，並擬定中長期改善計畫爭取經費，提升相關硬體。

體育局也說明，桃園巨蛋使用逾30年，內牆瓷磚經年累月下底層劣化導致脫落，外部結構也有桁架鏽蝕，市府將優化建築物與整體環境，包括主場地坪、空調等機電設備、內牆瓷磚都會逐步更新，並將協調職籃賽事與展演活動檔期，規畫施工期程，提升巨蛋使用率。

桃園 漏水 體育

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