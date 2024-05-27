音樂節突延期未繳保證金 議員質疑桃市府「人財兩失」

原訂上周末在桃園舉辦的「2024太空港音樂嘉年華」臨時延期，歌迷一陣錯愕，民代質疑主辦單位連場地費、10萬元保證金都沒付。市府澄清，主辦單位考量無人願意承保地震險才決定延後舉辦，相關爭議會與主辦單位協商。

太空港音樂嘉年華以國內外知名嘻哈及饒舌歌手為號召，今年移師到桃園市大園區陽光劇場舉辦，每張票價最高6000元、最低3000元。

議員余信憲表示，演唱會門票開賣後，主辦單位卻在活動一周前才突然宣布延期，他接到民眾投訴，指主辦單位連要預繳的200萬元場地使用費、以及從百萬元降至10萬元的保證金都沒繳，質疑市府人財兩失。

余信憲表示，演唱會票價不低，若如期舉辦，2天演唱會進帳可觀，市府基於公益給予場地費用、保證金等優惠，也應要求廠商提供對等回饋。

市府新聞處長羅楚東則強調，絕對沒有圖利，由於多位議員希望爭取演唱會經濟，市府參考國內其他場地保證金的標準後，提供主辦單位優惠措施。

羅楚東表示，主辦單位當初承諾除2天的售票演唱會，另舉辦1周免費音樂祭作為回饋，希望吸引更多歌迷來到桃園；對於主辦單位以地震原因宣布延期，市府會與廠商持續協調，不會無限延期。