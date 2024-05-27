職籃冠軍賽桃園巨蛋天花板竟「下雨」球星看傻眼 挨批丟臉到國外

台灣職籃T1總冠軍戰與PLG季後賽連續多日在桃園巨蛋舉行，卻接連爆出地板破裂、蚊子多，後台積水，媒體室舉辦記者會時還下起小雨。民代批桃園巨蛋殘破不堪、貽笑國際，要求市府檢討。

體育局回應，今年已請廠商改善座椅、LED看板，但坦承漏水等問題仍有疏失，會請廠商盡快改善。

桃園巨蛋面積1.5公頃，可容納1萬1758人，目前是PLG桃園璞園領航猿與T1聯盟台啤永豐雲豹主場館。近期比賽各自吸引超過6000位球迷入場，人數創下新高，但對比場內風光，後台硬體狀況卻爆出殘破不堪。

先是被發現地板破裂，記者室旁廁所長年整修，長期呈現「工地」狀態，館內蚊蟲多到令人難以忍受，25日舉行賽後記者會時，媒體記者室天花板甚至大漏水，需要出動多個紙箱裝上垃圾袋接水，讓多名球員當場傻眼。

議員余信憲今天在議會總質詢時批評，桃園巨蛋淹水、漏水、場地破舊不堪等問題長達數十年，這2天舉辦記者會，場內竟還下起小雨，讓NBA前球星嚇掉下巴，過去桃園好不容易將職藍經營得略有起色，沒想到這次直接在全世界面前「用漏水證明體育局很掉漆。」

議員黃瓊慧也批，當各縣市積極爭取演唱會經濟，桃園巨蛋內部卻如此破舊，實在很難邀請到各國表演團體，呼籲市府盡速解決問題。

體育局長許彥輝回應，事發後即派請場館駐場技師檢修，發現漏水原因是天花板上方的冷氣風管破裂滲漏，而非建物結構受損；今日上午已完成風管檢修、改善漏水。