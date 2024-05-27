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未依規備查預售案難藏 新北及竹縣房市熱區簽地政合作

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市、新竹縣兩地都是近年人口移居大城，區內有眾多預售建案，也是房產交易熱區，兩府都盼精進地政服務，今簽訂合作備忘錄。新北地政局長汪禮國（左）、新竹縣地政處長古瓊漢（右）簽署並合影留念。圖／新北地政局提供
新北市、新竹縣兩地都是近年人口移居大城，區內有眾多預售建案，也是房產交易熱區，兩府都盼精進地政服務，今簽訂合作備忘錄。新北地政局長汪禮國（左）、新竹縣地政處長古瓊漢（右）簽署並合影留念。圖／新北地政局提供

新北市、新竹縣兩地都是近年人口移居大城，區內有眾多預售建案，也是房產交易熱區，兩府都盼精進地政服務，今簽訂合作備忘錄，未來將優先推預售屋銷售資訊、買賣定型化契約、代銷契約備查的相互通報，對未依規定申報的案件預為列管，健全兩邊的預售屋銷售的管理機制

地政局長汪禮國指出，「平均地權條例」修正之後，如何維護房市交易秩序成各縣市政府的重大議題，尤其新北市、新竹縣都是具有產業優勢、人口持續增加的城市，住宅剛性需求強烈，近兩年多來，新北市平均每季的預售屋推案量超過6000戶、新竹縣也將近有1500戶，健全不動產交易安全顯得更為重要。

汪禮國說明，因此合作項目就是針對兩地預售屋銷售資訊、買賣定型化契約，以及代銷業者的代銷契約備查，來做跨縣市的合作管理，若雙方發現建商或代銷業者在銷售前未依規定申請相關備查，除函請業者依法完成申報外，也會同步通知他方預為列管，進一步落實預售屋銷售管理，為兩縣市民眾的不動產交易安全把關。

新竹縣地政處長古瓊漢也說，新竹縣發展快速，科學園區台積電等廠商的進駐、擴廠，提供許多就業機會，帶動人口移入，近幾年房價漲幅有感，竹北市房價已直逼新北板橋，現在新竹縣與新北建立相互通報的機制，對消費者權益保障有相當助益。

汪禮國補充，這次繼去年與台北市、桃園市、台中市共同推動「地籍謄本櫃員機聯發跨縣市謄本」服務，打破行政區域藩籬，讓市民申辦謄本更便利後，再次跨縣市與新竹縣地政處攜手合作，為促進不動產交易安全共同努力。

新北市、新竹縣兩地都是近年人口移居大城，區內有眾多預售建案，也是房產交易熱區，兩府都盼精進地政服務，今簽訂合作備忘錄。圖／新北地政局提供
新北市、新竹縣兩地都是近年人口移居大城，區內有眾多預售建案，也是房產交易熱區，兩府都盼精進地政服務，今簽訂合作備忘錄。圖／新北地政局提供

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