重賞之下必有願生的勇婦？ 苗栗生育津貼每年加碼至2萬元
苗栗縣生育津貼明年再加碼！縣長鍾東錦回應數名縣議員反映，今天答詢表示明年第一胎從1萬元調整到2萬元，另，縣府大力推動的竹南科學園區實驗中學案會成功，他很有信心。
苗栗縣政府目前生育津貼第一胎1萬元，第二胎以上2萬元，多胞胎者每名新生兒補助2萬元，鄉鎮市公所部分，南庄鄉加碼最高，全鄉去年僅出生32人，今年婦女生育津貼從原來1萬元，躍升到第一胎6萬元、第二胎7萬元、第三胎8萬元，去年1至4月僅10人出生，今年1至4月增加到25人。
生育津貼多寡，今天民進黨縣議員翁杰、邱毓興在縣議會質詢關心，邱毓興說，苗栗縣出生率全國倒數第2，相較雲林縣為提升出生率，今年開始前三胎每胎補助3萬元，同時又提出龍年專案，今年及明年出生的每胎再加碼3萬元，縣府是否跟進。
鍾東錦表示，包括縣議員許櫻萍等人都反映生育津貼加碼，他與主計處等單位研商，明年第一胎調高到2萬元，第二、三胎也都2萬元，一年出生數約2400人，約需5000萬元，他最近聽說後龍鎮有人生5胎，他與太太陳美琦會去探視獎勵。
邱毓興並質詢竹南科實中案的進度，縣府教育處長葉芯慧答覆，國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局回復等上位桃竹苗大矽谷計畫核定後，就會啟動後續設校的評估。
「我對實驗中學很有信心」！鍾東錦表示，大矽谷計畫是總統賴清德的政見，一定會兌現，科管局也說只要大矽谷計畫確定，竹南科實中就會有，而且國家是愧對苗栗，從他知道以來，苗栗很多優秀子弟都要到外縣市讀書，這對苗栗不公平的，中央政策也是就近就學，地方同心協力，一定會成功。
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