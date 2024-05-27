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小心荷包！竹縣再增設5處科技執法 7月1日啟用

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣警局今年將再增設5處科技執法，主要取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，預計7月1日啟用執法，民眾小心荷包失血。圖／警方提供
新竹縣警局今年將再增設5處科技執法，主要取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，預計7月1日啟用執法，民眾小心荷包失血。圖／警方提供

新竹縣自2021年起在常有交通違規及事故的路口、路段，共建置14處科技執法設備，包括區間測速、路口多功能違規監測系統及自動辨識違規停車系統，而為保障行人通行安全，今年將再增設5處科技執法，預計7月1日啟用執法，民眾小心荷包失血。

縣警局指出，目前共建置14處科技執法設備，設置地點的去年事故總件數322件，較前年497件減少175件，減少幅度約為35%。

為了提升交通安全意識，保障行人通行安全，將再增設5處科技執法，取締項目都是針對「車輛未禮讓行人」及「闖紅燈」，地點分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口及竹東鎮北興路與東林路口，預計7月1日正式啟用執法。

設置地點針對竹北喜來登飯店周邊、新豐、竹東火車站及關西菜市場等行人穿越流量較大之路口，以科技執法全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，確保行人通行安全。

警方表示，車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000及1200元罰鍰，呼籲駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，注意禮讓行人優先通過，共同創造安全交通環境。

科技執法 行人

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