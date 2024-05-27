聽新聞
test
0:00 / 0:00
小心荷包！竹縣再增設5處科技執法 7月1日啟用
新竹縣自2021年起在常有交通違規及事故的路口、路段，共建置14處科技執法設備，包括區間測速、路口多功能違規監測系統及自動辨識違規停車系統，而為保障行人通行安全，今年將再增設5處科技執法，預計7月1日啟用執法，民眾小心荷包失血。
縣警局指出，目前共建置14處科技執法設備，設置地點的去年事故總件數322件，較前年497件減少175件，減少幅度約為35%。
為了提升交通安全意識，保障行人通行安全，將再增設5處科技執法，取締項目都是針對「車輛未禮讓行人」及「闖紅燈」，地點分別位於竹北市光明六路與自強北路口、自強南路與自強南路59巷口、新豐鄉新興路與建興路口、關西鎮正義路與中山路口及竹東鎮北興路與東林路口，預計7月1日正式啟用執法。
設置地點針對竹北喜來登飯店周邊、新豐、竹東火車站及關西菜市場等行人穿越流量較大之路口，以科技執法全天候錄影取締車輛不禮讓行人及闖紅燈違規，確保行人通行安全。
警方表示，車輛行經路口未依規定禮讓行人，汽、機車分別處以6000及1200元罰鍰，呼籲駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行，注意禮讓行人優先通過，共同創造安全交通環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言