監督上廁所？ 桃園這幼兒園廁所蓋在走廊 議員：衛生堪虞

桃園市大溪區福安國小附設幼兒園幼童，一直使用設在走廊的廁所，市議員陳治文近日進行學校改善會勘行程發現十分意外，陳治文今天上午說，「沒想到幼兒園廁所居然蓋在走廊上」，走廊廁所簡單隔板、地板濕滑容易跌倒、空氣不對流造成廁所氣味重，引來蚊蟲，衛生環境堪慮，她要求市府教育局重視和立即改善，還給幼兒一個友善的如廁環境。

市府教育局表示，該校自2017年附設幼兒園，在既有教室後陽台空間增設廁所使用，提供3至5歲幼兒使用，經會勘確認需要改善，考量幼兒師生實際需求，請校方本周內請建築師評估後，提出具體需求及概算，向該局申請經費補助進行調整改善。

福安國小附設幼兒園設置至今7年，長期用該校教室後方陽台的「走廊廁所」，早期幼兒如今甚至都上國中，卻至今因陋就簡遲未改善，陳治文會勘後要求徹底改善，目前該附設幼兒園招收2至5歲幼兒3班總共52人。

陳治文表示，該幼兒園廁所蓋在走廊上原就不妥，加上走廊地板溼滑容易跌倒、廁所氣味不對流，隔板簡陋，小朋友如廁所空間窄小，易發生幼兒觀看，衛生環境堪憂，當初何以如此規畫需要重新改善。 簡姓家長認為，他的孩子在該幼兒園畢業，但該廁所使用已久的確要修繕，當初在教室後方改良，動線空間小，如今幼兒園幼兒多，如空間不敷使用，衛生環境需要改善。