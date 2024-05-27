苑裡鎮重要「小事」 鎮立游泳池開放延長1個月

苗栗縣苑裡鎮公所回應參與式預算，及兒童提案需求， 鎮長劉育育形容是重要的「小事」，決定鎮立游泳池今年延長開放1個月，辦理更多的游泳課場次，提供民眾親水消暑一夏。

苗栗縣議員翁杰表示，公共場館發揮最大效益當然是好事，去年苑裡鎮立游泳池兒童提案，他也參與場勘，安全還是要擺第一位，公所延長開放的同時，也要做好管理維護工作。

苑裡鎮立游泳池今天祈福，鎮長劉育育宣布今年游泳池開放時間延長1個月，從6月1日至9月30日，查驗證件設籍苑裡鎮12歲以下，全程由家長陪同，或身心障礙者及一名陪同者免費，一般民眾全票80元，半票40元。

劉育育說，游泳池開放延長雖然看起來不是大事，但對苑裡卻是一件重要的「小事」，因為不比都會區有許多資源，普通家庭孩子想要學游泳、親水、玩水，鎮立游泳池是重要的平價公共資源，鄉親也有反映如果游泳池沒有開放，就必須跑到周邊鄉鎮去學游泳，甚或到台中市大甲區，不方便也浪費路途時間，增加學習游泳的成本。

今年加開1個月的決策背後，經過審慎評估，鎮公所去年改善經營方針，兼顧公共性與損益平衡，改良設施環境、水質，游泳池進場1萬2976人，比起前一年4300人，增加約3倍，問卷調查家長、小孩後，決定今年延長開放時間，