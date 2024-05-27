竹市敬老卡 臥床者研議配套

為鼓勵長者及身障者走出戶外活動，新竹市政府核發敬老愛心卡，去年9月開放可擴大至農會購物。但多名民代接獲陳情，指卡片限定本人使用，部分臥病在床的老人家也想購物，卻沒辦法使用，盼多點彈性。新竹市社會處回應，正研議行動不便者的配套措施，並將意見彙整提供給中央機關。

新竹市政府核發設籍並居住竹市65歲以上老人可申請敬老愛心卡，每月補助600點，1點等於1元，可搭計程車、台鐵、國道客運或到國民運動中心與公立游泳池使用，其中100點開放到農會消費。

市議員黃美慧說，敬老卡可在農會使用是市長高虹安德政，很多長輩也用得很開心，但是農會規定要本人消費，部分臥病在床長輩，無法親自到農會，政策福利看得到用不到。

市議員楊玲宜也說，敬老愛心卡擴大農會消費是很好的社福政策，使用應該貼心、友善且有彈性。並希望在現有預算內加碼補助到每月1200點，點數使用範圍可更加流通。

新竹市社會處指出，依老人福利法第25條等規定，老人應「本人」且持足以識別老人身分證件，才享有優惠，各縣市敬老卡都限本人使用，臥床者是否開放家屬持卡，會將意見彙整給中央參考。後續將統計去年到今年實際點數使用率，再研議加碼點數。