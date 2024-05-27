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邱鎮軍插旗苗北 鞏固藍軍優勢

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣長鍾東錦（左）、立委邱鎮軍（右）昨天在頭份市成立民意代表聯合服務處，多名政壇藍軍要角到場。記者范榮達／攝影
苗栗縣長鍾東錦（左）、立委邱鎮軍（右）昨天在頭份市成立民意代表聯合服務處，多名政壇藍軍要角到場。記者范榮達／攝影

國民黨立委邱鎮軍插旗苗北，與縣長鍾東錦昨天在頭份市成立聯合服務處，鍾東錦、邱鎮軍及苗栗市長余文忠同框，頭份市長羅雪珠、三灣鄉長李運光、南庄鄉長羅春蓮都到場；政壇人士解讀鍾東錦操盤下，藍軍苗栗優勢恐更難撼動。

民進黨苗栗縣黨部準主委陳詩弦認為，苗栗目前政治形勢確實如此，唯有更團結，並在賴清德總統帶領及縣內黨公職人員努力下，逐漸爭取鄉親認同、支持。

邱鎮軍先前經營以苗南為主，昨天與鍾東錦在頭份成立聯合服務處，由前議長陳添松之子、頭份市民代表陳漢清擔任服務處主任，被視為邱插旗苗北；余文忠喊出大家都是「苗栗願景派」，現場熱舞、舞獅熱鬧滾滾。

政壇人士分析，鍾東錦前年底當選縣長後操盤2024大選、苗栗市長補選，藍軍都獲勝，尤其是邱鎮軍勝選，功不可沒。當時邱的對手是綠營政治明星、縣議員曾玟學，結果邱在曾的選區頭份市僅小輸2890票，在苗栗市大贏1萬165票；鍾、邱成立聯合服務處，有鞏固、拓展票源的意義。

鍾東錦說，立委選舉時，邱鎮軍拜託他幫忙，他唯一的要求就是苗北要成立服務處。

邱鎮軍表示，成立服務處是實現選舉政見，讓鄉親都可以找到人，服務處聯合其他民意代表，一次到位為民服務。

邱鎮軍 鍾東錦 頭份

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