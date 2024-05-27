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中壢A21站重劃區 交通瓶頸待突破

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
中壢A21站重劃區開發工程施工地貌鳥瞰圖，預計明年2月完工交地。圖／桃市府新工處提供
中壢A21站重劃區開發工程施工地貌鳥瞰圖，預計明年2月完工交地。圖／桃市府新工處提供

桃園機捷中壢A21站重劃區緊鄰中壢舊城區，市府如火如荼趕工學校、公園等公設，預定月底配地、明年2月完工交地。但地方直指周邊交通瓶頸仍在，要求加速拓寬聯外道路。市府回應，國1中豐北路交流道預計明年底完工，未來南園二路將打通至中豐北路，正在都市計畫變更中。

A21站重劃區以機捷A21環北站中心，總面積50.5公頃，其中42.4公頃採區段徵收。重劃區規畫住宅、商業、宗教專用區、加油站專用區等31公頃，還有機關、學校用地、公園、兒童遊樂場、廣場、道路綠地等公設19.5公頃，完成後可串聯中壢舊城區、青埔特區成為中壢發展新都心。

A21站重劃區公設施工緊鑼密鼓，但興福里長廖國光認為，配合A21重劃區開發，國1中豐北路交流道都快建好，銜接聯外道路拓寬卻尚未開始，里民進出中壢交流道多走環北至南園二路，形成塞車瓶頸點。市議員黃崇真認為，聯外道路拓寬設計尤重要，中豐北路應規畫偏心左轉、打掉慢車道。

此外，該重劃區緊鄰新生路、忠福里老舊社區，市議員劉曾玉春也提到，忠福里周邊住家飽和，但欠缺活動中心和關懷據點，要求重劃區公園內蓋活動中心。

市府地政局長蔡金鐘、工務局長汪在宙及交通局長張新福說，A21重畫區涵蓋機捷A21環北站周邊土地，目前完成扺價地抽籤，預計本月底進行住宅、商業區配地，下半年標售釋出部分剩餘土地，重畫區也將活動中心設置納入規畫。且鄰近國1中豐北路交流道預計2025年底完工，市府規畫南園二路將打通至中豐北路計畫正在都市計畫變更中，前景看好。

市議員彭俊豪、立委魯明哲都樂見A21站重劃區可串聯SOGO商圈及青埔特區，但著眼中壢長遠發展，彭俊豪認為應爭取從中央大學開闢生活圈道路穿過重劃區至中原路；魯明哲也建議重劃區建置公車轉運站，解決客運進市區塞車問題。

機捷 議員 重劃區

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