不是電桿火災！新竹香山1350戶大停電原因曝 「凶手」遭電擊慘死
新竹市香山區今晚5時3分發生大停電。台電公司說明，由於一隻松鼠爬到電線桿上感電，導致絕緣礙子破損造成饋線跳脫，使玄奘路、元培街、東香路二段等一帶1350戶停電，經緊急派員搶修，原預估須至晚間8時30分復電，現已提前於7時50分全數復電。
台電表示，本次因鼠害引起電桿產生瞬間火花，並非電線桿火災，對於事故停電，造成民眾不便，台電深表歉意，後續將強化樹竹修剪及加強線路設備巡檢，以降低停電事故發生。
據了解，由於老鼠或松鼠經常爬到電線桿上，若不小心碰到裸露的供電設備，就會引發電弧或觸電，進而引起火花。本次意外也是因松鼠爬至電線桿上感電，導致礙子破損造成饋線跳脫，而肇事的松鼠也因遭電擊，從電線桿上摔落慘死。
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