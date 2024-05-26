中壢這裡最大重畫區明年完工 地方：聯外道路拓寬快做

桃園市中壢A21站重畫區串連舊城區、青埔特區，近年中壢舊城區往外擴張最重要重畫區，市政府目前如火如荼趕工進行學校、公園綠地公設施工，預定本月底進行配地，預計明年2月完工交地，中壢區市議員、里長及居民今天表示， 樂觀A21重畫區帶動中壢發展，周邊交通瓶頸及國1中豐北路交流道施工，希望該區聯外道路拓寬趕快施工，避免未來A21重畫區交通更塞車。

市政府地政局長蔡金鍾表示，中壢A21重畫區涵蓋機捷A21環站周邊土地，目前完成扺價地抽籤，預計本月底進行住宅、商業區配地，下半年標售釋出部分剩餘土地，該重畫區開發預計明年（2025年）2月完工交地，因鄰近國1中豐北路交流道施工（預計2025年底完工），未來該區南園二路將打通至中豐北路，未來聯外道路解決，開發前景看好。

A21站重畫區緊鄰新生路、忠福里老舊社區，民代和里長爭取在重畫區公園或公共用地興建活動中心，市議員劉曾玉春說，A21重畫區忠福里周邊人口、房子飽和，欠缺活動中心和關懷據點，重畫區公園內蓋活動中心，可提供里民活動空間。

中壢興福里長廖國光表示，配合A21重畫區開發，國1中豐北路交流道快建好，但是銜接聯外道路拓寬尚未開始，里民進出中壢交流道，靠走環北至南園二路交通易塞車，希望聯外道路趕快拓寬，還有道路拓寬施工車輛多，建議施工期間派人指揮交維注意安全。劉姓居民說，A21重畫區開發將帶動地方發展，但是中豐北路交流道施工及聯外道路開闢施工交通黑暗期是居民最擔心。

市議員黃崇真認為，中壢人口增加、舊城區道路小，A21重畫區開發帶動中壢發展，未來配合國1中豐北路交流道及新聯外道路拓寬，很多人會走中豐北路交流道，新道路拓寬設計尤重要，為疏解道路塞車，不能像過去外環道採直行或直行左轉，建議先規畫設計採取偏心左轉，中豐北路應規畫偏心左轉、打掉慢車道改善交通。

立委魯明哲表示，中壢 A21站重畫區從中壢新生路連接中豐北路至民權路的開發區，有4個大公園、學校公設及住宅、商業區，是銜接中壢舊城區最完整重畫區，因應國一中豐北路交流道開通，建議該重畫區建置公車轉運站，方便國道客運、公車轉運解決進市區塞車，未來串聯SOGO商圈及青埔特區發展。

彭俊豪表示，中壢43 萬在地人口，加上流動人口超過50萬人，需要更多的土地空間利用，A21站重畫區延伸舊城區發展，配合未來替代道路路網，建議爭取第二生活圈道路開發，從中央大學穿過A21站重畫區至中原路，等中央審定通過開發，將帶來中壢長遠發展。