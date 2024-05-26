拒絕不當使用除草劑 新竹市示範快樂除草「雞」

為推廣用生態方式管理雜草、削減除草劑的汙染，新竹市環保局採用樸門永續設計，特別建置風草農園與舊港基地共2座雜草管理示範基地，運用雞舍、可食地景、高架菜畦、青草液肥等生態環保元素，取代化學除草劑來妥善管理雜草，透過雞隻除草、有機農業，實踐友善地球的行動，打造兼具環保與健康安心的生態農園。

新竹市環保局長江盛任指出，風草及舊港兩座雜草管理示範基地，結合生物防治（養雞）、地被植物管理（可食地景）等策略，建構「資源循環再利用、雜草生態與管理、土壤改善、可食地景、動物系統（養雞生蛋）」5大面向的雜草管理示範區，並成立維護管理團隊。

江盛任說，透過合作社的概念，新鮮雞蛋與蔬果自產自銷，盈餘可供農園持續運營。讓原本雜草叢生的髒亂點，搖身一變成為民眾可以接近、觸摸的生態農園，營造友善土地與健康安全的永續生態。

新竹市環保局表示，新竹市第1座非農地環境雜草管理示範區位於焚化廠入口處海濱路旁的「風草農園」，占地約 1000 平方公尺，自2019年11月啟用，目前由6名志工認養，種植可食作物及香草花卉，共計超過80種、8百多棵植物，利用新竹在地盛產的竹子製成「活動雞舍」，飼養80隻雞，平時協助除草外，每天更可產出40顆以上新鮮雞蛋。

環保局指出，去年11月啟用第2座示範區「舊港基地」，位於舊港里環島道路旁，占地約 700平方公尺，目前由4名志工認養，植物共計超過20種、100棵，飼養19隻雞協助除草，每天產出6到10顆雞蛋。