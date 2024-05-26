敬老卡開放農會消費 臥病在床長者無法使用盼彈性配套

為讓長者及身障朋友走出戶外活動，新竹市政府核發敬老愛心卡並每月補助600點，其中100點可至農會購物。不過議員黃美慧和楊玲宜都接獲民眾陳情，因限定本人使用，有些臥病在床的老人家也想購物，卻沒辦法使用，盼能多點彈性。新竹市社會處表示，由於法規限定本人使用，有關於行動不便者的配套措施會再思考，並將意見彙整提供給中央機關。

新竹市政府核發設籍並實際居住新竹市65歲以上老人可申請敬老愛心卡，每月補助600點，1點等於1元，當月底600點如無使用完畢，不能累積到次月。可搭乘計程車、台鐵、國道客運，另外也可以至國民運動中心與公立游泳池使用，其中100點也可至農會購物。

不過黃美慧指出，讓敬老卡可以在農會使用，是市長高虹安的一個德政，很多長輩也用得很開心，但現在有些臥病在床的老人家，也想要使用敬老卡去農會買東西，但農會說要本人到，但臥病在床的老人家，卻沒辦法親自去農會。

楊玲宜也認為，對於行動不便長者，確實沒辦法親自到農會使用，是否有相關配套措施，「這是很好社福政策，使用上應該貼心、友善、有彈性」。也希望不管是在農會購物，或搭乘計程車、國道客運、台鐵，這600點都可以互相流通使用，並在現有預算可以運用範圍內，加碼補助到1200點，盼社會處可以跟相關局處研議，讓點數可以使用範圍更加流通、便利友善。

新竹市社會處表示，依據老人福利法第25條及老人福利法施行細則第6條規定，均規範老人應「本人」且持足以識別老人身分之證件，才享有優惠，也因此各縣市所提供的敬老卡都限本人使用。

社會處說明，有關議員提到臥床無法使用敬老卡的長輩，盼開放家屬使用，社會處會將意見彙整提供給中央機關，作為中央政策之參考。此外，社會處也會在現行規定下，持續思考敬老卡擴大使用範圍等配套措施，讓長輩更加方便使用；至於點數加碼，會再統計從去年到今年實際上點數使用率後，再研議開放加碼。