航空城安置住宅全數上梁 拆遷戶選屋高鐵站區最熱門

桃園市政府都市發展局表示，航空城安置住宅工程要興建51棟共計1925戶，已全數上梁；目前正全面趕辦隔間牆及室內裝修、水電接管和外牆工程，預計年底陸續竣工並申請使用執照，蛋白區（桃園國際機場第三航廈、三跑道以外）安置拆遷戶超過400戶完成選屋登記，其中與高鐵僅約1公里距離的A18基地，登記70%以上最熱絡。

住宅發展處說明，安置住宅施工標準超過一般的工程規範，5月初市長張善政也到現場了解施工進度，並檢視實品屋的品質，拆遷戶和民代關心抗震結構全安，以及室內裝修品質，住宅處與施工廠商密集檢查後，對品質有信心。

航空城安置住宅規畫2至4房型，面積約25到62坪不等，總申購戶1178戶，蛋白區內的514戶民眾，自5月10日開始選屋，28日會全數完成，統計A18基地因為鄰近高鐵桃園站（與機捷共構）、大賣場，銷售最佳。蛋黃區共計664戶31日至6月24日選屋；選屋完成後，預計今年8至9月簽約，明年第一季驗屋、交屋。

住宅處指出，3月底先開放線上3D讓選安置住宅的拆遷戶賞屋，4月底導入線上預選房屋系統，並另外在航空城開發計畫聯合服務中心布置銷售中心，現場比照坊間建案安排專人解說，拆遷戶利用多元管道掌握選屋資訊，做好功課，5月10日起按抽籤號次選屋，可以順利選購想要買哪個基地的房子、房型；每日選屋成果都公布在航空城安置住宅官方網站上，民眾可先上網了解銷售情形。