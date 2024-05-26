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芎林廢木場火警 縣長徹查要究責

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣芎林鄉一處木材堆置場悶燒超過一周，除了消防隊，業者也雇水車幫忙滅火，火勢在昨天傍晚5時熄滅。圖／新竹縣政府提供
新竹縣芎林鄉一處木材堆置場悶燒超過一周，除了消防隊，業者也雇水車幫忙滅火，火勢在昨天傍晚5時熄滅。圖／新竹縣政府提供

新竹縣芎林鄉一處木材堆置場悶燒超過8天8夜，濃煙飄散嚴重影響周邊居民生，消防隊員連日打火也疲於奔命，幸火勢終在昨天傍晚5時熄滅；縣長楊文科昨赴現場會勘後，指示縣府相關局處究責開罰，並命警方徹查全案是否涉及公共危險。

據查，悶燒的木材堆置場面積約10公頃，全部堆滿廢木料，堆置高度還超過4層樓，數量龐大可觀，加上現場地形不容大型機具進駐清運廢木料，使得救災工作困難。

楊文科表示，他在火警發生第一時間已責成消防局全力搶救，也請消防局隨時回報進度，感謝第一線消防弟兄辛勞，守護鄉親安全。

此次火警引起不小騷動，楊文科也責成縣府各局處究責，但也要輔導業者合法化。

縣府指出，業者在現場堆置木材與加工太空包，屬法令灰色地帶，但農業處、地政處和環保局後來認定堆置場是山坡地保育區農牧用地，原則上須「農地農用」，業者堆置廢木材，現場還有一處建物疑似用來加工廢木料，難認有農用情況，另有空氣汙染情形，因此依空汙法和區域計畫法開罰。

木材堆置場悶燒傳芎林鄉有居民因濃煙身體不適，但新竹縣衛生局稱目前未接獲醫院通報有民眾因火災不適就醫。

經此事件，楊文科也指示縣府相關局處主動聯繫各鄉鎮市公所，清查掌握境內其他木材堆置場位置及現況，避免類似情事再發生。

新竹 楊文科

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