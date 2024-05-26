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9萬尾黃錫鯛魚苗 新竹漁港放流

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹市府昨在新竹漁港放流9萬尾黃錫鯛魚苗，盼未來成為漁民重要經濟來源。圖／新竹市政府提供
新竹市府昨在新竹漁港放流9萬尾黃錫鯛魚苗，盼未來成為漁民重要經濟來源。圖／新竹市政府提供

新竹市政府為改善漁業環境，增加近海魚類資源，昨補助新竹區漁會9萬尾黃錫鯛魚苗，選在新竹漁港一次性放生，盼魚苗茁壯成為未來沿岸重要漁業經濟；不過，市府也提醒放生魚苗須申報，切勿隨意放生。

新竹市產發處長許智堡表示，黃錫鯛俗稱「枋頭」，是台灣西海岸的原生物種，生活在沿岸岩礁區或礁砂交錯處，因為春末是黃錫鯛的產卵季節，現在放生正是時候。

魚苗放流活動昨在新竹漁港舊安檢所碼頭岸邊舉行，現場吸引超過300人觀看，一旁也有宗教人士在誦經祈福。

新竹市副市長邱臣遠表示，放流水產動物是復育沿近海漁業資源常用方法，竹市重視漁業的永續發展，樂見各方參與這項意義非凡活動。

不過，產發處補充說明放生不能隨意進行，指農委會2022年已修正水產動物海域放流限制，放流野生水產動物都須申報，人員也須具備。

市府表示，為了漁民生計，除了放生增進漁業資源，市府也持續辦理漁港疏浚、浮動碼頭整建及全區碼頭階梯修補防滑工程，創造友善漁業環境。

放生 新竹 碼頭

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