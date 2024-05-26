竹圍漁港北堤 拚明年初修復

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃園市竹圍漁港北堤部分結構毀損沉陷，漁民憂淘空的泥沙隨海流漂進港內造成航道泥沙淤積，盼政府盡快修復。記者陳俊智／攝影
桃園市竹圍漁港北堤部分結構毀損沉陷，漁民憂淘空的泥沙隨海流漂進港內造成航道泥沙淤積，盼政府盡快修復。記者陳俊智／攝影

桃園市竹圍漁港啟用迄今逾60年，近期傳北邊堤防因東北季風和海浪侵蝕，結構毀損塌陷，恐影響船隻航行，漁民憂心；桃園市農業局為阻情況惡化，向水利署借調消波塊緊急拋放，同時也編列近2千萬元招標修繕，預計6月4日開標，最快明年初修復完畢。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，竹圍漁港北堤破損主要是2018年巴拿馬籍油輪「航宇11號」擱淺碰撞，雖然有修補，但修補的水泥結構在東北季風及海浪侵蝕下仍破損塌陷，如不趕快再補，沙岸一點一滴流失，泥沙恐隨海流漂進港區，造成航道泥沙淤積，不僅影響船隻進出，清淤整治勢必也要花更大心力。

農業局表示，今年1月已發現竹圍漁港北岸堤防約有50公尺的堤防結構沉陷，為防止損害擴大，已向經濟部水利署第二河川分署借調4百顆消波塊拋放，減緩海浪侵蝕堤防根基，拋放作業已於上個月完成，本月21日也上網招標「113年度竹圍漁港北堤修復工程」，預算金額1998萬餘元，如果發包順利，工期大約需要220個工作天，大約明年初可修好。

東北季風 桃園

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