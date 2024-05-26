桃園凍卵補助 市長允諾擴大對象

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導

桃園市照顧婦女，凍卵補助與產後心諮商頗受好評，但現階段補助條件限制多，民代希望放寬，擴大照顧對象，同時比照雲林、苗栗新增人工生殖補助，並提供懷孕不成的小產婦女心理諮商，如此才能真正落實照護婦女身心；市長張善政允諾會擴大凍卵對象，至於新增人工生殖與小產婦女心理諮商，須由相關單位進一步研議。

針對凍卵政策，桃園市宏其婦幼醫院指國內人工生殖一次療程費用約16萬元至20萬元，衛福部補助10萬至15萬元，負擔與補助仍有一段差距，如果補助能增加，民眾意願自然會提高，生育率也會更好。

另外，小產婦女身心所經歷的負擔壓力會比產婦生育高，尤其第二孕期後的產婦，因為可以聽到寶寶心跳，感受到胎動，甚至超音波看到寶寶的臉，流產會有明顯的失落感，確實需要良好的心理諮商輔導。

一位38歲接受人工生殖的婦人表示，從篩選卵子、配對到基因檢測，過程有不少煎熬，看別人成功配對的胚胎有多個，自己的只有兩三個，心裡難免不好過，在決定要不要受孕的過程非常掙扎，好不容易受孕，又被宣布胎兒沒有心跳，打擊非一般人能想像。

桃園市議員張碩芳、黃瓊慧、張肇良和張桂綿等人都關切上述問題，先後在議會市政總質詢時爭取擴大補助；張碩芳建議市府參考苗栗、雲林發放人工生殖補助2萬元。張肇良則稱市府提供產後憂鬱症的補助使用率不到10%，原因在於婦女怕進精神科被貼標籤，建議市府開闢適合場所，保障婦女隱私。

張善政日前赴議會備詢時允諾擴大凍卵補助對象，人工生殖、小產婦女心理諮商則有待研議。

婦幼局表示，衛生福利部5月中旬已預告修正人工生殖法，擬開放同性伴侶與單身者人工生殖，待法案確定，市府會進一步訂定配套，至於設置產後婦女心理諮商空間，此部分因諮商心理師執業場所有一定規範，所以還須與專家討論。

凍卵 心理諮商 桃園

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