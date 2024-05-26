新揆要加強聯繫 地方卻未獲邀

行政院長卓榮泰昨到桃園視察台電，指示經濟部、台電加強與地方政府聯繫，但現場卻不見桃園市政府官員列席，市府坦言未接獲通知。經濟部長郭智輝面對媒體追問，只說已和地方建立聯絡管道，溝通應不會有很大問題；桃園市長張善政則稱新政府剛上任，也許聯繫上有所疏漏，不多做負面解讀，但盼能多交流。

桃市府官員私下透露，看到新聞才知道卓揆來視察，的確有些錯愕。這名官員認為，台電與相關單位應重視雙方已建立的管道，有了共識和互信，對共同解決問題才有幫助。

官員透露，市府之前多次向中央反映桃園用電不穩定的問題，張善政5月13日也與台電總經理王耀庭當面談過，確認由專家學者共同組成專案小組，檢視桃園電力的基礎建設。以桃園市用電環境的脆弱程度，應盡快從結構或政策面全面檢視，市府也會全力配合。

對於桃園頻頻停電，王耀庭昨簡報時指桃園負責減壓的二次變電所不足，供電饋線成長數量有限，導致饋線負載用電戶數龐大，且維護困難，議員凌濤質疑，台電面對桃園頻繁跳電給出多種藉口，包括饋線跳脫、樹竹觸碰、鹽塵害等，沒有一次願意檢討能源政策，結果這次新增「二次變電所」不足理由，民眾根本已不信任。

凌濤表示，二次變電所不足，鄭文燦過去擔任八年桃園市長，後來又接行政院副院長，毫無作為，沒有同步產業發展，「難道是指責鄭文燦失責失能？」他建議新政府應務實地承認台灣缺電事實，提出時間表，解決桃園供電穩定問題。

民進黨桃園市議員李宗豪則對台電改善供電設備設施給予肯定，至於二次變電所不足，他認為台電如果需要，地方政府應該多開說明會幫忙溝通。