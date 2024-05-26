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卓揆視察桃園供電 避談能源政策

聯合報／ 記者陳俊智陳儷方／連線報導
行政院長卓榮泰（左二）昨視察桃園電線及相關設備改善工程，現場不見地方官員。記者陳俊智／攝影
行政院長卓榮泰（左二）昨視察桃園電線及相關設備改善工程，現場不見地方官員。記者陳俊智／攝影

台電供電不穩定，桃園4月平均每周12起跳電或停電。行政院長卓榮泰昨赴桃園視察台電供電作業時說，「電路是國安層次的問題」，事關政府對人民與世界承諾。台電總經理王耀庭則表示，因二次變電所蓋不出來，桃園饋線不足，增設趕不上用戶成長，導致維護困難，情況持續惡化。

桃園市政府統計，全市4月共35起供電異常，數萬戶短暫無電可用，5月至昨天也有21次，上萬戶受影響；桃園市長張善政多次指國家能源政策走在錯的路上，呼籲新政府調整作法。記者昨喊話追問卓揆看法，卓未回應，陪同視察的經濟部長郭智輝事後受訪說，周四記者聯誼時會說明。

針對桃園4月密集停電，郭智輝說，大部分是因配電設備老化，人口增加致饋線相對不足，電力不足完全沒關係，至於夏季及10月用電高峰挑戰，「都是有準備的，不會缺電」。

王耀庭簡報時指出，台電2014年到2023年全國用戶成長175萬戶、成長率11.3%，全國供電饋線增加561條、成長率5.8%，而桃園同期用戶成長20萬戶、成長率18.1%，但饋線只增加47條、成長率4.4%。就資料來看，桃園饋線增設趕不上用戶成長，而饋線增設不足在於二次變電所蓋不出來。

王耀庭說，二次變電所不足，供電只能從原有饋線延伸，饋線負載用電戶愈來愈多，維護又須整條路線停止供電，以致維護困難，情況持續惡化。不過，設備更新維護仍在進行，桃園供電異常已從4月平均一周12次降到5月平均一周6次。

卓榮泰致詞時，感謝台電人員辛勞，也勉勵台電在供電異常時能做到3件事，一是拿出誠意道歉，其次是清楚說明復電時間及按時完成，最後還要做區域性檢查。

卓榮泰指穩定供電是國安層次問題。他表示，安全穩定供電是政府對人民的承諾，而台灣在世界經濟發展也有一定角色，安全穩定供電也是政府對全世界的承諾，請台電務必讓政府的承諾可以落實。

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