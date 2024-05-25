行政院視察桃園供電未獲通知 張善政：相信不是刻意的

行政院長卓榮泰今到桃園視察台電更換供電設備情形，指示經濟部、台電加強與地方政府聯繫，但現場不見桃園市政府官員列席，意外成為話題；經濟部長郭智輝被媒體追問未正面回應，只說已跟地方建立聯絡管道，溝通應該不會有很大問題。桃園市長張善政則表示新政府剛上任，也許聯繫上有所疏漏，相信不是刻意，不多做負面解讀。

桃園市長張善政相信中央政府非刻意不通知，但也喊話「還是希望未來能夠多一些交流的機會」；桃市府官員私下透露看到新聞才知道卓揆來視察，的確有些錯愕。該名官員認為，台電與相關單位應該重視雙方已建立的管道，有了共識和互信，對地方中央共同解決問題才有幫助。

官員透露，市府之前多次向中央反映桃園用電不穩定的問題，市長5月13日也與台電總經理當面談過，確認由專家學者共同組成專案小組，檢視桃園電力的基礎建設。