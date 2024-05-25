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行政院視察桃園供電未獲通知 張善政：相信不是刻意的

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
行政院長卓榮泰（左2）今與中央官員到桃園龜山視察台電為穩定供電更換線路設備情況，現場未見桃園市政府官員列席，意外成為話題。記者陳俊智／攝影
行政院長卓榮泰（左2）今與中央官員到桃園龜山視察台電為穩定供電更換線路設備情況，現場未見桃園市政府官員列席，意外成為話題。記者陳俊智／攝影

行政院長卓榮泰今到桃園視察台電更換供電設備情形，指示經濟部、台電加強與地方政府聯繫，但現場不見桃園市政府官員列席，意外成為話題；經濟部長郭智輝被媒體追問未正面回應，只說已跟地方建立聯絡管道，溝通應該不會有很大問題。桃園市長張善政則表示新政府剛上任，也許聯繫上有所疏漏，相信不是刻意，不多做負面解讀。

桃園市長張善政相信中央政府非刻意不通知，但也喊話「還是希望未來能夠多一些交流的機會」；桃市府官員私下透露看到新聞才知道卓揆來視察，的確有些錯愕。該名官員認為，台電與相關單位應該重視雙方已建立的管道，有了共識和互信，對地方中央共同解決問題才有幫助。

官員透露，市府之前多次向中央反映桃園用電不穩定的問題，市長5月13日也與台電總經理當面談過，確認由專家學者共同組成專案小組，檢視桃園電力的基礎建設。

桃園市政府表示，確實有專案小組，也期待透過合作機制解決問題，以桃園市用電環境的脆弱程度，應該盡快從結構面或政策面全面檢視，市府也會全力配合。

行政院與經濟部官員今到桃園龜山視察台電為穩定供電更換線路設備情況，現場未見桃園市政府官員列席，意外成為話題。記者陳俊智／攝影
行政院與經濟部官員今到桃園龜山視察台電為穩定供電更換線路設備情況，現場未見桃園市政府官員列席，意外成為話題。記者陳俊智／攝影

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