白沙屯媽祖網路電視台圖資遭盜用 駱調彬籲信眾莫上當
白沙屯媽祖網路電視台的圖片資料最近遭一個新的臉書粉專盜用，徵求白沙屯媽神職服務人員協助廟務及線上購物商城的下單、配送，並以問卷方式疑似要套取個資，白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬呼籲信眾注意，不要受騙。
駱調彬指出，他最近頻頻接獲信眾朋友電話詢問，得知這個粉專以含混的用語，徵求白沙屯媽神職服務人員、電視台直播手助理導播等，但提供的連結以問卷方式，疑似要套取個資，因此呼籲信眾務必小心。
駱調彬創設臉書社群白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖粉絲團、白沙屯媽祖網路電視台、白沙屯媽祖粉絲團社團，致力分享白沙屯媽祖進香訊息及文史紀錄，虔誠推廣媽祖信仰，擁有廣大粉絲信眾支持。
他指出，類似的假粉專及假社群平台已發生好幾次，這個新粉專用的圖片都是盜用白沙屯媽祖網路電視台的圖資，除了造成他的困擾，也企圖魚目混珠疑似要套取臉友個資，因此呼籲信眾注意，避免受騙上當。
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