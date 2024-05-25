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台電喊桃園變電所不足 凌濤酸：在怪鄭文燦？

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台電為解決桃園供電不穩定情形，近日加派人力更換設備。記者陳俊智／攝影
台電為解決桃園供電不穩定情形，近日加派人力更換設備。記者陳俊智／攝影

行政院長卓榮泰今天到桃園視察台電公司桃園區處穩定供電作業，台電總經理王耀庭簡報時指桃園的二次變電所不足；對此，卓揆要求經濟部與台電加強與地方政府聯繫，拜託人民支持安全穩定供電的電力，自己也會適時要求拜託地方政府配合。但國民黨桃園市議員凌濤指桃園過去8年是民進黨執政，質疑「新閣揆是指責鄭文燦失責失能」。

王耀庭在簡報時指出桃園負責減壓的二次變電所不足，供電饋線成長數量有限，新用電戶只能從既有饋線延長接電，以至於饋線負載用電戶數龐大，無法輕易斷電保養修繕，設備養護不易就容易有狀況；王耀庭表示，穩定供電的短期策略是更換具絕緣包材的電線，減少鳥獸樹枝等外力干擾因素，同時更換相關設備，但長遠來說，還是要靠增設變電所解決。

卓榮泰致詞時稱「電路是個國安政策問題」，也要求經濟部與台電加強與地方政府聯繫溝通，拜託人民支持安全穩定供電的電力，而他也會適時要求拜託地方政府配合。

凌濤質疑變電所增加就能解決供電問題，指桃園4月平均每周發生12起停電事件，5月平均每周也仍有6次，台電面對桃園頻繁跳電給出多種藉口，包括饋線跳脫、樹竹觸碰、鹽塵害等，就是沒有一次願意檢討能源政策，結果這次新增「二次變電所」不足理由，民眾根本已不信任。

凌濤表示，台電稱饋線增設有限是二次變電所不足，鄭文燦過去擔任8年桃園市長，後來又接行政院副院長，毫無作為，沒有同步產業發展，難道新閣揆是指責鄭文燦失責失能？建議新政府應該務實地承認台灣缺電事實，提出時間表，解決桃園供電穩定的問題。

凌濤 台電

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