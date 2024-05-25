高虹安畫「小雞」？ 新竹動漫節被上萬動漫迷塞爆

新竹國際動漫節今明2天在新竹市立體育館登場，一早火車站就湧入許多來自外縣市的動漫迷，路上隨處可見動漫迷Cosplay，不少家長甚至帶著年幼的孩子來感受動漫魅力，新竹市長高虹安下午也到會場與動漫迷同樂，提醒動漫迷明天活動還有1天，前400名到場就能獲好禮。

高虹安表示，這是新竹市第一次舉辦國際動漫節，圓了許多在地創作者與青年學子們展現自我的夢想，讓來自全世界的動漫迷都看到，活動還吸引大批動漫迷前來交流，新竹市府也趁機推銷新竹市的觀光。

高虹安今天下午1點抵達會場後，不少動漫迷都想到日前高虹安Cosplay成芙莉蓮的經典造型，不過高虹安今天並沒有特別盛裝打扮，而是選擇陪著動漫迷們逛展區，尤其停留在簽名牆時，高虹安還拿起畫筆畫起新竹市吉祥物喜鵲「皮卡」，畫得十分討喜，但也有動漫迷誤以為是小雞，現場笑聲不斷。

高虹安指出，今天動漫節第一天上午就吸引1.5萬人次前來，歡迎市民朋友把握機會，明天前來體驗新竹市首屆動漫盛典。活動除了動漫作品展出，還有動漫音樂秀、日本人氣VTuber分享會及大師論壇等。

高虹安今天還參觀七龍珠紀念展區、新竹在地書店眾利書店攤位以及「風漫☆國際漫人」展區，與美漫藝術家Brent Anderson交流分享動漫創作談，並與蝙蝠俠、閃電俠、星際大戰風暴兵、黑豹、黑寡婦等美漫Coser合影。

新竹市文化局說明，新竹國際動漫節以國際展覽、祭典舞台、漫人市集為主軸，特別打造原創IP「魔法少女與HSIN喵」，不僅拍攝原創動畫影片，更獨家製作「HSIN喵魔法陣紙模型」並開辦工作坊，透過轉動紙模型，探索視覺暫留的動畫原理，透過寓教於樂方式讓親子在手作體驗中認識動畫。