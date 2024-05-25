新竹站前地下道加強清潔 街友每周被趕2次曝心聲

新竹火車站前地下道因長期有街友生活，出現環境髒亂情況，新竹市府為維護市容，重點加強站前地下街清潔，每周出動2次水沖，街友只能拎起行李被驅趕而感到無奈，對此，社會處表示有密集關懷，必要時也會提供就醫、就業及安置。

社會處表示，市府各相關單位會定期與不定期前往地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等服務，今年就已服務逾4300人次，未來會持續增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式，與竹安慈善公益服務協會合作，為街友提供日間休憩空間、安排多樣化課程，並協助有意願工作的街友經濟自立、重返社會。

新竹火車站前地下道長期有街友聚集生活，過去曾因地下道陰暗潮濕成為市民不敢踏足的禁地，2016年重新翻修後地下道變得明亮、煥然一新，就連街友都銷聲匿跡，不過近年街友又再度大量聚集，占據整條地下道，堆放許多私人用品，卻因衛生習慣不佳偶有糞尿橫流的情況，或善心人士發放食物反而滋生蛆蠅，甚至日前還有街友在地下道煮火鍋引起網路熱議。

新竹市環保局近期再針對地下道展開每周2次加強清潔，出動水車、水管沖洗，若仍髒亂也會由工務處不定時加強清掃，並依實際情況結合社政、警政單位協助處置。

在地下道生活的一名女子就指出，現在定期每周二、五的早上10點就會有人來拿水柱沖，所以大家都要趕在10點之前，用垃圾袋趕快打包行李、棉被，往其他地方跑，等到下午或晚上7點過後再回來，雖然每次都要這樣奔波但也沒辦法，只能配合，不然就怕連最後棲身之所都無法再待下去。

另名街友也指出，雖然只要配合就不會被找麻煩，但若遇上火車站周邊辦活動，都會有警察來提醒不能躺著睡覺，以免有礙觀瞻，例如這周末體育館辦漫畫節，警察來地下道巡邏的次數就變密集。

新竹市副市長邱臣遠指出，因近期市區部分街友有行為失序，造成環境髒亂等問題，都需重視及解決，不過已指示各局處，若街友有經濟與安置需求，會由社政單位協助處理，失序問題也已請警方協助，希望在保障街友的基本權益與尊嚴同時改善市容環境。