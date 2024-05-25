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苗栗警分局、戶政、地政所遷建在一起 縣長鍾東錦有想法
苗栗縣政府辦理縣警局覓地重建工程因經費暴漲，迄今仍在向中央爭取提高補助，縣長鍾東錦在議會總質詢時，對縣警局遷離後的土地利用提出想法，希望先將苗栗警分局遷來，如果再加上戶政、地政事務所一併遷來也很恰當，此外他還想設置縣立圖書館第二館，但目前重點要先將縣警局遷建工程「搞定」後再做規畫。
縣議員鄭碧玉指出，苗栗市文山派出所、戶政事務所在至公路邊的小坡上毗鄰，上、下都有一段陡坡，且辦公廳舍狹窄，又無停車空間，她每次去洽公，都看到民眾擠在一起，應將戶政所遷至市區交通、停車都便利的地方，最好連地政事務所也遷到一起，是否可運用縣警局遷離後的土地遷建，也可讓文山派出所原地改善擴大空間。
民政處長巫恒昭表示，苗栗市長余文忠日前就職時，曾提及市公所如重建，希望將戶政、地政等單位都一起納入規畫，新市長上任還不到1個月，他會再找時間詳談。
縣長鍾東錦表示，縣警局大樓原地改建工程獲核定11億元，但計畫後來變更為另外覓地重建，總經費暴增至23億元，目前中央雖同意增加補助到16.9億元，但還未核定，另外地方配合款需6億多元，縣府也希望再調降；至於縣警局遷離後土地，他個人想法是先將苗栗警分局遷來，因縣府偶有陳抗事件，分局遷到縣府旁方便維持秩序，且分局不需太大空間，將戶政、地政所一併遷來也很恰當，如果剩餘基地面積足夠，他還考慮增設縣立圖書館二館，目前最迫切的還是得先搞定縣警局遷建案。
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