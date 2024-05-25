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逾30年桃園平鎮游泳池現荒廢 體育局：年低完成初步改善規畫

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
1990年完工啟用的桃園平鎮游泳池，因建物老舊、設備損壞的問題，去年4月委外合約到期，無廠商願意投標荒廢至今，體育局回應，已在做游泳池改善設計規畫，預計於今年底完成初步規畫。圖／陳韋曄提供
1990年完工啟用的桃園平鎮游泳池，因建物老舊、設備損壞的問題，去年4月委外合約到期，無廠商願意投標荒廢至今，體育局回應，已在做游泳池改善設計規畫，預計於今年底完成初步規畫。圖／陳韋曄提供

桃園平鎮游泳池於1990年完工啟用，因建物老舊、設備損壞的問題，去年4月委外合約到期，無廠商願意投標荒廢至今。地方希望桃園體育局能著手改善，且因腹地約4896平方公尺，期望除了泳池外，還能提供其他球場等設施。體育局回應，已在做游泳池改善設計規畫，預計於今年底完成初步規畫，並針對室內溫水池部分向體育署爭取預算。

平鎮游泳池位於平鎮高雙里，至今超過30年，市議員陳韋曄表示，該泳池結束營業1年多，因露天環境缺乏整修，地方覺得不該變為廢墟，應該好好整修。

陳韋曄說，該場地腹地相當大，若只有游泳池會過於浪費，希望體育局能增設其他體健設施，朝多功能綜合球場等方向來規畫改善，或設置現在愈來愈多的室內微型運動中心等，讓平鎮地區居民有更多休憩空間。

體育局回應，平鎮游泳池完工啟用多年，腹地面積4896平方公尺，設有1座50公尺室外游泳池及180平方公尺更衣室及辦公室建物。

體育局說，因建物老化、設施設備多處損壞，包含過濾系統堵塞、池底防水層脫落及球場地坪龜裂等，已逐漸不堪使用，最後一次委外經營時間為2018年7月16日至去年4月10日止，去年因進場人數與營運狀況不佳，廠商營運契約到期後未再續約，經平鎮區公所辦理委外招標營運也無廠商投標。

體育局表示，會朝搭配其他附屬體育設施，於空地上設羽毛球場等，看看能否輔助泳池未來增加收入，預計於今年底完成初步改善規畫，並針對室內溫水池部分向體育署爭取預算。

1990年完工啟用的桃園平鎮游泳池，因建物老舊、設備損壞的問題，去年4月委外合約到期，無廠商願意投標荒廢至今，體育局回應，已在做游泳池改善設計規畫，預計於今年底完成初步規畫。圖／陳韋曄提供
1990年完工啟用的桃園平鎮游泳池，因建物老舊、設備損壞的問題，去年4月委外合約到期，無廠商願意投標荒廢至今，體育局回應，已在做游泳池改善設計規畫，預計於今年底完成初步規畫。圖／陳韋曄提供

桃園 陳韋曄 體育

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