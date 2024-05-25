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漁業永續 新竹漁港今放生9萬尾枋頭魚苗

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹市今天在新竹漁港舉辦放生活動，盼9萬尾魚苗未來都能成長茁壯，成為漁民重要經濟來源。圖／竹市府提供
新竹市今天在新竹漁港舉辦放生活動，盼9萬尾魚苗未來都能成長茁壯，成為漁民重要經濟來源。圖／竹市府提供

新竹市為改善漁業環境，增加近海魚類資源，補助新竹區漁會放生魚苗，選擇俗稱「枋頭」的台灣西海岸原生物種「黃錫鯛」，一次釋放9萬尾魚苗，期待魚苗成為未來沿岸重要的經濟來源，不過市府也提醒民眾勿隨意放生，放生皆需申報，選對魚種才能護生。

竹市府產發處長許智堡表示，這次放生的魚種為黃錫鯛（枋頭），是台灣西海岸的原生物種，生活在沿岸岩礁區或礁砂交錯處，因為春末是黃錫鯛的產卵季節，所以正是春夏適合放流的生態物種。

新竹市府補助新竹區漁會舉辦魚苗放流活動，期望增加沿近海域的魚類資源，改善漁業環境，今天上午在新竹漁港舊安檢所碼頭岸邊，吸引超過300人參與，觀音亭也在岸邊進行約10分鐘的誦經祈福法會。

新竹市副市長邱臣遠表示，放流水產動物是復育沿近海漁業資源常用方法，新竹市重視漁業的永續發展，樂見各方共同參與這項意義非凡的活動，除增進漁業資源外，也能提升公眾對海洋生態的關注。

市府產發處指出，放生不能隨意進行，農委會已經在2022年修正水產動物海域放流限制及應遵行事項，放流野生水產動物都須經過申報，且辦理海域放流人員都需取得教育訓練認證，針對放流的物種及方式也都有規定。

為了避免隨意放生，新竹區漁會也為參與人員受訓並取得相關證書，以確保放流活動能有效管理，這次放生活動除了完全符合法規外，更考慮了水質、水流、水深、季節、氣候等因素，選擇適合的魚種及放流方式。

除了放生增進漁業資源外，為了漁民生計，新竹市也持續建設漁港，作為漁民安心的生產基地，今年將持續辦理新竹漁港疏浚、浮動碼頭整建，並進行漁港全區碼頭階梯的修補防滑工程，創造友善漁業環境。

放生 新竹 碼頭

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