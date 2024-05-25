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桃園凍卵補助照顧婦女 議員還盼新增人工生殖、小產婦諮商

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府凍卵補助申請條件。圖／婦幼局提供
桃園市政府凍卵補助申請條件。圖／婦幼局提供

桃園市政府補助凍卵、產後心諮商受好評，不過也有議員希望能擴大補助對象，同時比照雲林、苗栗新增補助人工生殖，另外提供懷孕不成的「小產婦」心理諮商真正落實照護婦女身心。

市長張善政在議會答詢時允諾會針對凍卵擴大對象、新增人工生殖、小產婦心理諮商請相關單位研商，提供有需要的年輕家庭更多協助。

婦幼局表示，預計下半年會召開專家會議討論。對議會這周總質詢議員張碩芳、黃瓊慧、張肇良、張桂綿等人關切上述問題，婦幼局長杜慈容答詢說明，市府目前推動凍卵營養金補助方案，不孕症治療補助方案由國民健康署辦理。張市長表示，會後將邀集相關局處針對不孕症治療補助方案進行研議。

議員張碩芳表示，人工受孕成功率不高但是費用很高，雖然國健署有10萬至15萬元按不同對象條件的補助，但 是完成人工生植往往要花數十萬元，她知道有朋友做人工生殖，醫師篩選後取20顆卵配對，後面再做基因、染色體、疾病檢測，有7顆受精成功，醫師依據品質最後只能植入1顆，植入後沒多久就宣布沒有心跳，花40萬元到最後落空，身體因為打荷爾蒙等調理變肥胖衍生一些有害健康的副作用。

張碩芳說，很多接受人工生殖的婦女都有這樣的經歷，身心俱疲又不肯放棄，她建議除了國健署的補助，市府可以參考苗栗、雲林縣政府，對接受人工生植的婦女補助2萬元；也比照產婦，把小產婦（流產）納入「產後憂鬱暨婦女心理諮商計畫」補助對象，免費提供心理諮商。

張肇良表示，市府提供產後憂鬱症的補助措施立意良善，但使用率都不到10%。產後婦女反映，由於怕到精神科掛號會被社會貼標籤，導致就診率低。張肇良要求市府應該要比照類似政府免費法律諮詢服務，增加婦女的隱私。

婦幼局坦言受限預算，今年並未編列人工生殖或小產婦心理諮商、凍卵擴大補助對象的預算，不過下半年會召開專家會議討論，依據專家意見修訂對策。對議員建議在較隱私空間設置產後憂鬱暨婦女心理諮商空間，婦幼局表示諮商心理師執業場所有一定規範，後續將會研議並逐步擴增產後諮商服務地點。

婦幼局說明，目前凍卵營養金補助第一年1萬元凍卵營養金，第二、三年各補助6000元保存相關費用，今年年度新增凍卵療程中AMH檢驗補助1000元及擴大補助對象至25歲以下罹癌女性。每案最多補助2萬3000元；此外，衛生福利部已於5月14日預告修正人工生殖法，擬開放同性伴侶、單身者人工生殖等，目前草案仍於法定預告程序期間，法案確定後，市府會進一步訂定配套措施。

凍卵 心理諮商 產後憂鬱

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