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視察頻跳電的桃園 卓揆要台電做到三件事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電4月份頻跳電，經濟部長郭智輝陪同行政院長卓榮泰周末視察台電桃園區處。示意圖／本報資料照片
台電4月份頻跳電，經濟部長郭智輝陪同行政院長卓榮泰周末視察台電桃園區處。示意圖／本報資料照片

行政院長卓榮泰今日到桃園市視察台電公司桃園區處穩定供電作業，他要求台電做到三件事，一是拿出誠意向家裡突然沒電的用戶道歉，二是快速告知復電時間，三是回頭檢視電網韌性。卓榮泰指出，桃園區成長18.1％的人口，10年中增加20萬人，20萬人來到桃園，但政府沒有做好公共服務設施，這可能是過去的疏忽，現在要迎趕上。

桃園市4月份無預警停電35次，引發關注，行政院長卓榮泰上任後第一個周末，安排到桃園市視察台電公司桃園區處穩定供電作業，經濟部長郭智輝也陪同，

卓榮泰表示，人民只會知道我家有沒有電，他不會要知道是跳電還是停電、缺電，但台電清楚什麼是跳電、預告性停電、不得不的限電，以及束手無策的斷電，跳電可能是外界因素也可能是因為人為疏忽，台電的責任就是減少人為疏忽，事先防範或補救外來的傷害，讓國人家裡隨時保持有電。

另外，線路不足及變電所不夠等問題，卓榮泰呼籲經濟部與台電要加強跟地方政府的聯繫，拜託人民支持穩定供電的措施。

針對桃園4月份密集停電，郭智輝解釋，大部分是因為配電設備老化，人口增加致饋線相對不足，35次停電與電力不足完全沒有關係，至於夏季及10月的用電高峰的挑戰，「都是有準備的，不會缺電」。

郭智輝致詞時表示，每一次停電都會對人民生活造成影響，台電務必盡一切努力減少停電的次數和時間，也請台電要向社會大眾妥善說明事故停電的原因和改善措施；他已經請台電從風險管控的角度，重新盤點配電事故發生的熱區，不僅要快速復原，也要做到預判與預測。

郭智輝也提到，台電近十年的停電事故，已經降了7成，這是台電全體同仁努力的成果，未來因應氣候變遷以及產業發展，要更努力提升電網韌性。

即將進入夏天，面對用電高峰的的挑戰，經濟部是否擔心缺電？郭智輝表示，夏季及10月是用電較多的時間，經濟部已經準備好，「我們完全都是有準備的，不會缺電」，至於建立與地方政府的溝通管道，以及核電問題，郭智輝表示，留待下周四的記者會說明。

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