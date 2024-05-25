桃園頻傳供電異常 卓榮泰赴龜山視察力求穩定供電

台電供電不穩定，桃園4月平均每周發生12起跳電或停電事件，雖有改善，5月平均每周仍有6次類似事件。桃園市長張善政曾批評國家能源政策錯誤造成台電財務惡化，導致供電基礎設施品質韌性受影響；行政院長卓榮泰與經濟部長郭智輝今赴桃園視察台電改善設施工程。卓表示，穩定供電是政府對人民及世界的承諾，請台電務必讓政府承諾落實。

台電總經理王耀庭簡報時指出，台電2014年到2023年全國用戶成長175萬戶、成長率11.3%，全國供電饋線增加561條、成長率5.8%，而桃園同期用戶成長20萬戶、成長率18.1%，饋線只增加47條、成長率4.4%。就資料來看，桃園饋線增設趕不上用戶成長情況，而饋線增設不足原因在於二次變電所蓋不出來。

王耀庭表示，由於二次變電所不足，供電只能從原有饋線做延伸，饋線負載用電戶越來越多，維護又必須整條路線停止供電，以至於維護困難，情況持續惡化。

台電統計桃園去年共有627件事故影響供電，其中以蟲鳥樹枝等外力介入425件為大宗，其次為設備不良或故障192件，另有10件鹽害算天災。王耀庭說，為了穩定桃園供電情況，目前已調度人力，逐一將沒有絕緣體的導線換有絕緣體的導線，更換導線時，其他設備也會同時換新，將以人口密集和事故機率高的區域優先。

卓榮泰致詞時先感謝台電人員工作辛勞，但他同時強調安全穩定的供電是政府對人民的承諾，而台灣在世界經濟發展也有一定角色，所以安全穩定的供電也是我們對全世界的承諾，請台電務必讓政府的承諾可以落實。