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桃擴大肺癌LDCT篩檢 43工業區篩9千人41確診勞工吐心聲

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府免費LDCT擴大肺癌篩檢，有效找出有罹癌風險的民眾，並協助進一步安排治療追蹤，圖為篩檢資料畫面。圖／桃園市衛生局提供
桃園市政府免費LDCT擴大肺癌篩檢，有效找出有罹癌風險的民眾，並協助進一步安排治療追蹤，圖為篩檢資料畫面。圖／桃園市衛生局提供

桃園市衛生局今天表示，特定對象肺癌低劑量電腦斷層免費篩檢，自去年3月實施至今年5月22日，逾2萬6000人完成篩檢，其中從13個工業區擴大至43，工作超過10年有近9000人申請完成檢查，已找出41案確診肺癌包括3案第零期、35案第一期、1案第二期、2案第三期，另有509案經影像判讀建議進一步追蹤，發揮預防及提早治療的效益。

桃園市免費肺癌篩檢對象為設籍桃園、40歲以上具有菸品暴露、相關疾病史及家族史、職業暴露、空汙及油煙等4大高風險族群。衛生局說明，原規畫工業區篩檢對象框列環保局有布建空氣感測器的13處工業區，後來為保障更多工業區勞動者健康，於是陸續擴增至43處工業區，更多職場員工受惠。

一位42歲在工業區工作10多年的受檢者分享，平時不吸菸，假日有爬山、健走的運動習慣，當初由公司安排申請篩檢，從預約到醫院報到及檢查流程都很便利，沒想到檢查報告是異常。

「從沒想過有罹患肺癌的可能」，男子坦言剛看到檢查結果非常無法接受，公司老闆和同事鼓勵他面對，於是鼓起勇氣到醫院追蹤，經手術確診為肺腺癌第一期，休養兩周後順利回到職場工作。

他覺得雖然確診，但很幸運是罹癌初期，後續也不用再接受化療或放射治療，要不是市政府提供免費篩檢，還擴大到他上班的工業區，恐怕不會那麼快發現健康出現警訊，擴大肺癌篩檢確實能為4大族群的健康把關，他因此能早期發現，給自己一個機會更重視生活和全家人的健康。

桃園市可免費LDCT篩檢的四大族群。圖／桃園市衛生局提供
桃園市可免費LDCT篩檢的四大族群。圖／桃園市衛生局提供

確診 肺癌 衛生局

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