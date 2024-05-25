桃園水稻抽穗期 6月起天天供灌

桃園大圳1924年通水後，至今供灌面積近2萬公頃，前陣子降雨情況不理想，石門水庫供應灌溉用水也有限，一度引發農民憂慮，擔心影響作物收成；桃園水稻即將進入抽穗期，農水署評估後決定桃園及石門灌區6月起天天供水。署長蔡昇甫也表示，未來將結合新科技、大數據及雲段計算，讓農民有更精準、更穩定的灌溉用水。

詹姓農民在楊梅幼獅工業區跟新屋長祥宮周邊各有8甲稻田，分屬石門、桃園2套水利系統，2處都有灌溉用水不足問題，得靠埤塘水支援供灌。對於農水署6月天天供水，他樂觀其成，只希望政策不會再有變數，衍生收成欠佳情況。

農水署桃園管理處長何明光表示，近期的確出現水情不好情況，不過桃管處透過抽取老街溪、新街溪水供灌，這一季可以安然度過，也會持續努力維護大圳，全年通水。現在雖有供2停4措施，但6月起會天天供灌，單日供水量預計可達70萬噸，除非降雨超過20毫米才會停供。

蔡昇甫昨天出席桃園大圳通水100周年「圳頭祭」，紀念過去殉職或病故工程人員，會後也稱農水署未來會結合新科技，透過大數據及雲端計算，更精準、更穩定的供應水資源。