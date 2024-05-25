改善經國大橋交通 竹市挨批消極

新竹市長高虹安昨赴新竹市議會施政報告，指自己上任一年多始終兢兢業業不敢懈怠，讓市民有更好生活，但議會時代力量黨團認為她努力不夠，點名交通是大問題，與新竹縣合作表現消極，尤其經國大橋改善工程不見市府參與說明會，質疑高解決塞車決心；市府表示，說明會是提供民眾表達意見機會，市府與竹縣仍有密集溝通討論。

高虹安表示，新竹市為改善交通問題，提早2年通車慈濟路、關新路延伸段，更規畫興建延平、馬偕及停七停車場，還引進GoShare共享機車、增加市區公車班次、鼓勵使用TPASS及YouBike等，另有縣市先導公車、大新竹輕軌和關埔空橋等計畫，打造交通暢行的城市。

不過，新竹市議會時力黨團黨團質疑高漠視交通，市議員廖子齊更直指竹縣經國大橋改善工程已進入設計階段，甚至準備動工，竹市卻毫無動靜，「難道橋梁改善只做一半」；廖子齊批評，竹市常將縣市合作掛嘴邊，但表現消極，著實損害市民權益。

新竹縣工務處表示，經國大橋竹縣段將採拓寬方式新增車道，同時納入人行道設計，竹市府能否配合拓寬計畫，縣府無法干涉。

新竹市府交通處表示，經國大橋竹市段因為有台68線匝道限制，加上光埔二期重劃進行中，慈雲路兩側高樓林立，未來有可能無法依照新竹縣的拓寬計畫銜接，不過會靠號誌控制方式舒緩車流。至於未參與說明會，主因說明會是供民眾表達意見機會，市府與縣府仍有保持密切聯繫。